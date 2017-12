Uni Paderborn: Wirtschaftswissenschaften erreichen Spitzenplätze im CHE-Ranking

Paderborn. Im Studienjahr 2016/17 wurden im Rahmen des durch das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) durchgeführten Rankings auch die Studierenden in den Masterstudiengängen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paderborn befragt. Nun liegen die Ergebnisse vor. In elf der zwölf Kategorien positionierten sich die Wirtschaftswissenschaften in der Spitzengruppe. Bei den Bewertungen im Spitzenbereich stechen vier Kategorien besonders hervor, in denen sich die Wirtschaftswissenschaften deutlich vom Mittelwert der übrigen Hochschulen abheben: „Unterstützung im Studium“, „Unterstützung von Auslandsaufenthalten“, „Räume“ sowie „Wissenschaftsbezug“. Mit ihren besonders guten Bewertungen erreicht die Universität Paderborn neben weiteren vier staatlichen und einer privaten Universität in der Kategorie „Allgemeine Studiensituation“ insgesamt die Spitzengruppe für das Fach Wirtschaftswissenschaften.

Die Wirtschaftsinformatik teilt sich die Spitzenposition mit der Universität Bamberg. Dabei wurden vier der möglichen fünf Spitzengruppenplätze erreicht. Die Paderborner Wirtschaftsinformatik wurde bei den Einzelkriterien in den Kategorien „Studium und Lehre“, „Ausstattung“, „Arbeitsmarkt- und Berufsbezug“, „Internationale Ausrichtung“ top bewertet.

Über diese hervorragenden Ergebnisse freut sich besonders Studiendekan Prof. H.-Hugo Kremer: „Schon im Mai 2017 lagen wir bei der Bewertung weit vorne mit den Studienangeboten für Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsinformatik. Das neue Masterranking ist ein weiteres Erfolgserlebnis. Wer in Paderborn studiert, bewegt sich in einem inspirierenden Umfeld mit exzellenten Studienbedingungen.“

Das CHE Hochschulranking (www.che-ranking.de) ist nach eigenen Angaben das umfassendste und detaillierteste Ranking im deutschsprachigen Raum. Die aktuellen Ergebnisse sind im neuen ZEIT Studienführer 2017/18 erschienen.