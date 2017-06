Uni Paderborn: Langer Abend der Studienberatung // Science Slam am 29. Juni

Paderborn. Vom 28. Juni bis 1. Juli finden die achten Paderborner Wissenschaftstage statt. Am Donnerstag, 29. Juni, können sich Studieninteressierte ab 14 Uhr beim Infonachmittag und dem „Langen Abend der Studienberatung“ über das Studium in Paderborn informieren. Ab 19 Uhr treten Professorinnen und Professoren der fünf Fakultäten in einem Science Slam im Auditorium maximum gegeneinander an. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, Einlass ist ab 18 Uhr.

Beim Infonachmittag der Zentralen Studienberatung (ZSB) werden mehrere fachspezifische Vorträge und Sprechstunden sowie Laborführungen angeboten. Informationen von Hochschullehrenden geben einen Überblick über das vielfältige Studienangebot der Universität Paderborn. Im Anschluss können allgemeine Fragen beim „Langen Abend der Studienberatung“ mit den Mitarbeitern der ZSB geklärt werden. Mit dabei sind zudem die Berufsberater der Agentur für Arbeit Paderborn, um Fragen zu anderen Hochschulorten, Ausbildungsplätzen und Überbrückungsmöglichkeiten durch Freiwilligendienst oder Auslandsaufenthalt zu beantworten sowie das BAföG-Amt für Informationen zur Studienfinanzierung. Der Bewerbungszeitraum für einen Studienplatz im Wintersemester 2017/18 an der Universität läuft, bis 15. Juli müssen alle Bewerbungen für zulassungsbeschränkte Studiengänge eingegangen sein.

„Clash of the Faculties“ – der Science Slam der fünf Fakultäten: In nur 15 Minuten müssen die Slammerinnen und Slammer das Publikum für Forschung und Wissenschaft begeistern, denn die Gäste entscheiden, wer den Titel „Prof. of the Night“ erhält. „3D-Drucker – mehr als nur eine Waffenschmiede fürs Wohnzimmer“ und „Was hat Data Science mit Musik zu tun?“ In humorvollen und allgemeinverständlichen Vorträgen versuchen die Professorinnen und Professoren, ihre Forschung dem Publikum näher zu bringen. Im Gegensatz zu Poetry Slams sind bei einem Science Slam alle Hilfsmittel erlaubt, um den Vortrag noch spannender zu gestalten. Für die musikalische Begleitung des Abends sorgt die Band Blassfuchs.

Die Paderborner Wissenschaftstage 2017 werden am Mittwoch, 28. Juni, 18 Uhr, mit einem Quiz im Paderborner Rathaus eröffnet. Am Freitag, 30. Juni, und Samstag, 1 Juli, wird für Schülerinnen und Schüler sowie für Familien das Heinz Nixdorf MuseumsForum mit Workshops und Angeboten zum Mitmachen und Ausprobieren geöffnet sein.

Weitere Informationen unter: www.paderborn.de/wissenschaftstage

Foto: Tipps zur Studienwahl gibt es beim Infonachmittag und dem „Langen Abend der Studienberatung“ am 28. Juni an der Universität © Olaf Scholz