Uni Paderborn: Jetzt anmelden für die Vorkurse Mathematik

Paderborn. Anfang Oktober beginnt für viele junge Erwachsene mit dem Studienstart ein neuer Lebensabschnitt. Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte zeigt, dass vor allem die Mathematik am Anfang Probleme bereitet, denn die Hochschulmathematik setzt andere Inhalte und Schwerpunkte als die Schulmathematik. Das Institut für Mathematik der Universität Paderborn bietet daher auch in diesem Jahr vom 4. bis zum 29. September wieder Vorkurse an – noch sind Plätze frei.

Der Vorkurs Mathematik richtet sich an alle Studienanfängerinnen und Studienanfänger, die planen, Mathematik, Chemie, Informatik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Computer Engineering, Technomathematik oder Lehramt mit Mathematikanteil (Sonderpädagogik, Grund-, Haupt-, Real-, Sekundar-, Gesamtschule, Gymnasium oder Berufskollegs) zu studieren. Dementsprechend dienen die Vorkurse einerseits zur Auffrischung und Vertiefung der Mathematikkenntnisse der Sekundarstufe I und II und bereiten andererseits auf die Arbeitsmethoden sowie Inhalte der Hochschulmathematik vor.

Die in den Vorkursen behandelten Inhalte sind für alle zukünftigen Mathematikveranstaltungen relevant und werden im Studium vorausgesetzt. Gearbeitet wird mit langjährig erprobten und stetig weiterentwickelten Materialien, die in enger Zusammenarbeit von Mathematikern und Mathematikdidaktikern im Projekt VEMINT entstanden sind. Gleichzeitig lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Universität und ihre neuen Kommilitonen kennen. Die Aufbereitung der Inhalte berücksichtigt aktuelle didaktische Erkenntnisse und bietet alternative Zugänge zum Stoff.

Die Kurse werden in zwei inhaltsgleichen Varianten angeboten, zwischen denen die Teilnehmer frei wählen können. Beide Varianten sind eine Kombination aus „Lernen vor Ort in der Universität“ und „(Online-) Lernen von zu Hause“, wobei beide Lernformen innerhalb der Varianten unterschiedlich gewichtet werden. Die reichhaltigen, multimedialen Materialien werden jedem Kursteilnehmer kostenlos zur Verfügung gestellt. Auch die Teilnahme an dem Vorkurs ist kostenlos.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.math.uni-paderborn.de/studium/vorkurs-mathe.