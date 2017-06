Uni Paderborn: Baustart Chinesisch-Deutscher Campus CDC in Qingdao

250 Millionen Euro-Investition mit „chinesischer Geschwindigkeit und deutscher Qualität“ – Kooperation zwischen Universität Paderborn und Qingdao University of Science and Technology

Paderborn. Die Universität Paderborn und die Qingdao University of Science and Technology (QUST) haben einen Kooperationsvertrag über die Gründung eines Chinesisch Deutschen Campus (CDC) sowie die Einrichtung von zwei materialwissenschaftlichen Studiengängen am CDC geschlossen. Die offizielle Feier im Rahmen des Baustarts fand im Sino-German Ecopark in Qingdao, Provinz Shandong, statt. Das Vorhaben hat ein Volumen von mehr als 250 Millionen Euro und wird von chinesischer Seite finanziert.

Das Projekt geht zurück auf die vom chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping anlässlich seines Deutschlandbesuchs im Jahr 2014 formulierte Idee, „chinesische Geschwindigkeit und deutsche Qualität“ miteinander zu kombinieren und in einem gemeinsamen Projekt zu verwirklichen.

Vor der offiziellen Feier fand ein Symposium unter Leitung des Präsidenten der QUST, Prof. Dr. Lianxiang Ma, sowie dem Vizepräsidenten für Internationale Angelegenheiten, Prof. Dr. Qingling Li, statt. Seitens der Universität Paderborn nahmen an der Festveranstaltung der Ständige Vertreter von Vizepräsidentin Simone Probst, Lothar Pelz, der Beauftragte des Präsidiums für das Projekt CDTU, Prof. Dr. Hans Kleine Büning, sowie der fachliche Ansprechpartner für die beiden Studiengänge des CDC, Prof. Dr. Wolfgang Bremser, teil.

Langfristiges Ziel ist der sukzessive Ausbau des CDC zu einer Chinesisch Deutschen Technischen Universität. Die Bedeutung dieses Vorhabens für die chinesischen Vertragspartner wurde durch die Anwesenheit von leitenden Vertretern des chinesischen Bildungsministeriums, des chinesischen akademischen Austauschdienstes, des Bildungsministeriums der Provinzregierung Shandong, der Stadt Qingdao sowie der CCW Media Group, einem in die Kooperation eingebundenen Unternehmen, deutlich. Das Projekt ist für die Universität Paderborn ein weiterer wichtiger Schritt, um internationale Kooperationen auf hohem wissenschaftlichem Niveau zu forcieren und voranzutreiben.

Foto: Feierten den Baustart des Chinesisch Deutschen Campus in Qingdao: Lothar Pelz, Prof. Dr. Hans Kleine Büning und Prof. Dr. Wolfgang Bremser (5., 4. und 3. von rechts) sowie Vertreter aus Qingdao © Universität Paderborn/CDC