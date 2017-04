Ungewöhnlicher Anblick am Museum in der Kaiserpfalz

Paderborn. Ein ungewöhnlicher Anblick bietet sich zurzeit den Passanten am Museum in der Kaiserpfalz des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Paderborn. Seit März sind die Bauarbeiten in vollem Gange: Das Museum bekommt ein neues Dach. Doch nun sind nicht nur die Museumsmauern hinter einem Gerüst verschwunden, auch die erhaltenen Fundamente der Pfalz Karls des Großen wurden mit Holz verkleidet. So sollen die mittelalterlichen Mauerreste vor Schäden durch Bauarbeiten geschützt und besser trocken gehalten werden.

Vom ersten westfälischen Steingebäude überhaupt sind zwar nur noch die Fundamente erhalten, aber diese sollen keinesfalls unter den Bauarbeiten leiden. Daher sind die Mauerzüge jetzt mit Holz verkleidet worden. Ein Tischler stellte im Auftrag des Domkapitels einen festen, beinahe kunstvollen Verbau auf.

Ein ähnliches Bild wie heute bot sich dem Entdecker der Pfalz, Wilhelm Winkelmann. Auch er ließ ein eindrucksvolles Bild der Grabungsfläche vom Domturm aus anfertigen, das jetzt im Museum hängt. Ebenso wie die Funde seiner und aktueller Grabungen ist die Ansicht jeden Tag außer montags im Museum zu sehen, denn trotz der Bauarbeiten am Dach ist das Museum in der Kaiserpfalz geöffnet.

Der Museumsbetrieb geht trotz des Gerüstbaus dabei ganz normal weiter und die Baustelle ist Programm: „Den Umbau wollten wir kreativ nutzen und haben das Themenjahr „Der König baut!“ mit zahlreichen Mitmachstationen zum Bauen im Mittelalter ins Leben gerufen.“

Weitere Informationen unter http://www.kaiserpfalz-paderborn.de.