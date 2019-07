(Un-)durchsichtig in die Zukunft – aber auf hohem Niveau!

Detmold. Das Wetter zu dieser gut besuchten Tagung auf dem Römerberg in Detmold, war so heiß wie die Themen: „Transparenz, Authentizität und Lebensmittelsicherheit“, „Food Fraud“, und „Whistleblowing für Lebensmittelsicherheit“ standen am Anfang und im Fokus des „26. Lebensmittelrechtstages für Erzeugnisse aus Getreide“.

„Transparenz“ scheint die Antwort auf viele gesellschaftliche Probleme, und so auch bei den Problemen in der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln. Doch wer oder was ist am Ende durchsichtig? Der Kunde, oder die Produzenten und der Handel? Jedenfalls ist die „gläserne“ Produktionsstätte noch immer ein Exot, während der „gläserne“ Kunde zum Alltag wird. Viele Menschen mögen sagen, „ich habe doch nichts zu verbergen“, doch Unternehmen sind da meist weniger offen.

Eines der Schwerpunktthemen der Tagung war die Novellierung des § 40 Abs. 1a des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB). Erörtert wurde die komplizierte Interessenslage in Bezug auf Transparenz und Lebensmittelsicherheit von Marc Krekler (Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, NRW) und Vanessa Kluge (Lebensmittelverband Deutschland). Seit 2012 das, von Anfang an hoch umstrittene, Gesetz eingeführt wurde, blieb eine Umsetzung, aufgrund von Rechtsstreitigkeiten und verfassungsrechtlicher Bedenken, weitgehend aus. Allerdings bestätigte das Bundesverfassungsgericht (BVG) im Großen und Ganzen die Verfassungskonformität des Gesetzes, verlangte aber einige wichtige Änderungen. So vor allem die zeitliche Begrenzung der Publikation1 von Rechtsverstößen und begründeten Verdachtsfällen auf sechs Monate, und dass die Veröffentlichungen für Laien (also die Konsumenten) verständlich formuliert sein müssen. Doch Vanessa Kluge konstatierte, dass „aus Sicht der Wirtschaft weiterhin massiver Nachbesserungsbedarf“ besteht.

Die Kontroverse über Transparenz bei Lebensmitteln ist also offenbar noch nicht beendet, denn darüber, genau WIE transparent es sein soll oder darf, wird weiter gestritten. Das Interesse der Verbraucher ist groß. Zu Zehntausenden fordern sie die Kontrollberichte der Behörden an und veröffentlichen diese bei „Topf Secret“ von Foodwatch. Dagegen klagt zur Zeit die DEHOGA – mit bisher begrenztem Erfolg. Die Art von staatlich klar geregelter Transparenz, die in unserem Nachbarland Dänemark, z.B. mit ihrem Smiley-System in Gaststätten, seit 20 Jahren selbstverständlich und von allen Seiten wohl gelitten ist, bleibt hierzulande offenbar nur von einer Seite erwünscht.

Annegret Falter dagegen, Vorsitzende des „Whistleblower-Netzwerk e.V.“, wünschte sich in ihrem Vortrag eine unternehmerische Offenheit, die wohl in Deutschland noch als Utopie gelten darf. Sie sieht Whistleblower als wertvolle Mitglieder eines jeden Unternehmens, das ernsthaft um seine Kunden bemüht ist und sagt: „Ich habe niemals verstanden, woher der Widerstand der Unternehmer gegen Whistleblower kommt.“ Sie seien doch eine Art „interner Feuermelder“. Stattdessen gäbe es „höchstrichterliche Urteile eher gegen Whistleblower“. Hoffnung gibt ihr allerdings die im April 2019 vom EU-Parlament mit überwältigender Mehrheit angenommene Richtlinie, die Whistleblowern mehr Schutz verspricht. Allerdings muss diese noch von den nationalen Parlamenten bestätigt werden.

Das Max Rubner-Institut forscht bereits seit vielen Jahren im Bereich der Lebensmittelauthentizität. Dr. Ina Willenberg referierte über das sich dort noch im Aufbau befindende „Nationale Referenzzentrum für authentische Lebensmittel“ (NRZ) und über die Möglichkeiten z.B. die Herstellungsmethoden von Arganöl im Endprodukt zu unterscheiden. Die Authentizität von Lebensmitteln erfuhr zuletzt 2013 ein großes öffentliches Interesse, als der Pferdefleischskandal die EU heimsuchte.