Umweltministerium fördert Bildung

Übergabe des Zuwendungsbescheids erfolgte am 9. April 2019

Hamm. Das Grüne Klassenzimmer im Maximilianpark Hamm erhielt als eine von insgesamt 23 Einrichtungen landesweit erneut eine Förderung des Umweltministeriums für ihre Bildungsarbeit im Bereich der nachhaltigen Entwicklung. Im Rahmen einer zentralen Feierstunde am 09.04.2019 im Umweltministerium überreichte Frau Ministerin Heinen – Esser den Förderbescheid in Höhe von 56.800 Euro an Markus Maul und Claudia Peltzer.