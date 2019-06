Umweltfreundliche Alternativen zum Auto

Konrad-Adenauer-Platz wurde zum Testgelände

Gütersloh. Eine kurze Einführung zur Technik, Helm auf und schon kann es losgehen. Der 19-jährige Luca Bergfort hat beim Klimaschutztag auf dem Konrad-Adenauer-Platz zum ersten Mal einen Elektroroller getestet und ist begeistert. Unter der Sharing-Marke „deins & meins“ stellen die Stadtwerke Gütersloh insgesamt elf Elektro-Roller für den öffentlichen Fuhrpark zur Verfügung. Inka Fritzenkötter hat sich auf ein Elektro-Lastenfahrrad geschwungen und gleich Fahrt aufgenommen. Das Lastenfahrrad wurde als Alternative zum Auto präsentiert ist perfekt für größere Einkäufe, aber auch für Kuriere und Gewerbetreibende.

Testfahrten und Beratungen zu einem klimafreundlichen Verhalten standen am Samstag auf dem Konrad-Adenauer Platz im Mittelpunkt. Stadt, Kreis und Stadtwerke Gütersloh sowie die EnergieAgenturNRW und der Gütersloher KlimaTisch waren mit Infoständen und Mitmach-Angeboten vertreten, um zukunftsträchtige Technologien vorzustellen. Der ADFC organisierte darüber hinaus eine Radrunde mit einer Nord- und Südtour, die am Konrad-Adenauer-Platz mit einer kleinen Truppe startete. Den Kaffee für die Standbetreiber und Gäste gab es natürlich aus den grünen Mehrwegbechern, die für einen Euro bereits in vielen Geschäften zu haben sind. Der Einsatz der Organisatoren war ein lokaler Einsatz für den weltweiten Klimaschutz, um umweltfreundlich in die Zukunft zu starten.