Uhrenstadt Glashütte- ZEIT zum feiern

Müglitztal . Seit mehr als 170 Jahren steht die Kleinstadt im Müglitztal bei Dresden weltweit als Synonym höchster Qualität, Präzision und für Luxus „Made in Germany”. Unweit von Schloss Weesenstein gelegen, präsentiert sich Glashütte als lebendige Uhrmacherstadt mit zahlreichen namhaften Herstellern sowie einem modernen Uhrenmuseum, das in Europa seinesgleichen sucht. Unter dem Motto „Faszination Zeit – Zeit erleben“ zeigt das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte nicht nur die Tradition der Uhrmacherkunst in Sachsen, sondern verschafft auch einen emotionalen Zugang zum Phänomen Zeit. An den kommenden Tagen heißt es „ZEIT zum Feiern“, denn das Jahr 2018 steht ganz im Zeichen des zehnjährigen Jubiläums des Museums. Die neue Sonderausstellung „Mehr als Theorie und Praxis. Deutsche Uhrmacherschule Glashütte 1878 – 1951″ gewährt exklusive Einblicke in die Geschichte der Glashütter Uhrmacherausbildung der vergangenen 140 Jahre.

Am 19. und 20. Mai 2018 feiert die Stadt Glashütte das Jubiläum mit einem Stadtfest. Mit einem bunten Familientag am 22. Mai 2018 folgt danach die Geburtstagsfeier des Uhrenmuseums selbst. Von 10 bis 17 Uhr erwartet hier die Besucher ein vielseitiges Programm mit spannenden Führungen, kreativen Aktionen und vielen Überraschungen. Auch das Aufziehen der Gewichte der astronomischen Kunstuhr darf man Live verfolgen.

Kontakt: Deutsches Uhrenmuseum Glashütte, Sonja Hauschild, Tel.: +49 (0)35053 46 12 107 www.uhrenmuseum-glashuette.com