Übernahme treibt die globale Expansion und Wachstumsstrategie voran

Berlin/Gütersloh.Relias Learning, Marktführer für Online-Trainingslösungen im Gesundheitswesen, kündigte heute die Übernahme der spm GmbH an. Dies ist die erste Geschäftsübernahme der Bertelsmann-Tochter in Europa.

Die spm GmbH, 2005 in Schwerin gegründet, bietet mehr als 300 Kurse für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen an. spm arbeitet eng mit seinen Kunden – darunter Krankenhäuser aus zwei der drei größten deutschen Krankenhaus-Netzwerke – zusammen, um gemeinsam eine umfangreiche und hochwertige Kursbibliothek für das Gesundheitswesen in Deutschland zu entwickeln.

Im Jahr 2016 nahm Relias Learning den Betrieb in Deutschland sowie in Großbritannien und China auf. Dies ist Teil einer übergreifenden Wachstumsstrategie, die unter anderem die Expansion im Bereich der Akutversorgung beinhaltet. Die Übernahme von spm steht im Einklang mit beiden Wachstumsinitiativen.

„Die Übernahme von spm ist eine wesentliche Entwicklung in unserer internationalen Expansion und ein wichtiger Bestandteil unserer übergreifenden Wachstumsstrategie,“ sagte Jim Triandiflou, CEO von Relias Learning. „spm erweitert unsere Marktpräsenz und Produktbibliothek im deutschen Markt mit einem breiten Kursangebot und einem treuen Kundenstamm. Wir haben lange nach dem richtigen Partner für das Wachstum in Deutschland gesucht und mit spm die perfekte Firma gefunden.“

„Die Hauptsache ist für mich, dass unsere neuen Partner die gleichen Werte und Ziele verfolgen wie wir: herausragender Kundenservice, starkes Wachstum und den Schwerpunkt, das Pflege- und Gesundheitswesen zu verbessern,“ erklärt Maik Wanserski, Gründer von spm. „Außerdem war es wichtig für mich, dass unsere Geschäftsstelle in Schwerin beibehalten wird. Schwerin verfügt über sehr gut ausgebildete Fachkräfte und bietet genügend Platz für Expansion.“

Über Relias Learning

Relias Learning, eine Tochter der Bertelsmann Education Group, ist weltweit einer der führenden Anbieter von Digitaler Bildung speziell für das Gesundheitswesen. Wir bieten eine intuitive Lernplattform sowie online Pflicht- und Fachfortbildungen an, die heute von über 3 Millionen Lernern in mehr als 6.000 Einrichtungen des Gesundheitswesens genutzt werden. Wir unterstützen Klinik-, Reha- und Pflegeeinrichtungen sowie Pflegedienste dabei, zeiteffizient und kosteneffektiv die Qualität in Pflege und Versorgung zu stärken und die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen im Bereich Pflichtfortbildung zu sichern.

Erfahren Sie mehr über Relias Learning hier: www.reliaslearning.de.

Über spm

Die spm GmbH bietet ein Lernmanagementsystem an, welches gemeinsam mit städtischen Kliniken, kirchlichen Häusern und verschiedenen Krankenhauskonzernen entwickelt wurde und so dem speziellen Weiterbildungsbedarf von Krankenhäusern angepasst ist. Im Fokus der Kurse stehen vor allem die gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtunterweisungen wie z. B. Brandschutz, Datenschutz, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit im Akut- und Postakutbereich.