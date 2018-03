Übernachtungszahlen in NRW steigen seit 2008 an

NRW. Mit einem Zuwachs von 10,0 Millionen Übernachtungen (+24,1%) und 5,6 Millionen Ankünften (+31,5%) seit 2008 entwickeln sich die nordrhein-westfälischen Beherbergungsbetriebe äußerst positiv.

Fast alle nordrhein-westfälischen Reisegebiete können ein Wachstum der Übernachtungszahlen in den letzten zehn Jahren verzeichnen. Auch die Bettenanzahl im bevölkerungsreichsten Bundesland stieg mit 20,3% stark an. Die Übernachtungsbetriebe in Nordrhein-Westfalen können ein Plus von fast 60 Tausend zusätzlichen Betten aufweisen.

Mit 23,3 Millionen Ankünften (plus 5,1 Prozent) und 51,5 Millionen Übernachtungen (plus 3,9 Prozent) konnte Nordrhein-Westfalen 2017 den achten Rekord in Folge erzielen. Insgesamt begrüßte das Reiseland knapp 1.130.000 Gäste mehr als 2016, die Zahl der Übernachtungen stieg um rund 1.933.000.

Im Vergleich der Bundesländer liegt NRW damit bei den Ankünften auf Platz zwei hinter Bayern, bei den Übernachtungen auf Platz drei, hinter Bayern und Baden-Württemberg.