Übergabe „Pokal des Landrates 2019“ an die Grundschule Knetterheide

Kreis Lippe. Für herausragende sportliche Leistungen hat Landrat Dr. Axel Lehmann jetzt den „Pokal des Landrats 2019“ an die Grundschule Knetterheide überreicht. In einem feierlichen Rahmen in der Turnhalle der Grundschule nahm Thomas Grundmann, kommissarischer Schulleiter der Grundschule, die Ehrung in Anwesenheit von Schülern, Eltern und Lehrern entgegen.

Ihre Anerkennung für die Leistungen der Schüler drückte auch Schulrätin Anke Freytag vom Schulamt Kreis Lippe aus. „Die bedeutenden Leistungen der Schülerinnen und Schüler zeigen sich unter anderem darin, dass sie Kreismeister im Turnen, Kreismeister im Schwimmen und in der Leichtathletik wurden. Des Weiteren wurden Sie mit deutlichem Abstand zu den übrigen Mannschaften Bezirksmeister in der Leichtathletik“, betonte Lehmann.

Der Ausschuss für den Schulsport im Kreis Lippe hatte einstimmig die Grundschule Knetterheide in Bad Salzuflen für die bemerkenswerteste Schulsportleistung für das Schuljahr 2018/2019 ausgewählt. „Es war eine sehr gelungene Veranstaltung, vor allem die Sportschau“, resümierte Grundmann. Er dankte außerdem seinem Kollegium für die Unterstützung bei der Durchführung der Sport AG. Die Leistungen zeigen, dass die Grundschule Knetterheide eine sportliche und gesunde Schule sei, die sich unter anderem durch die bewegungsfreudige Sport AG auszeichne, erklärte Grundmann. Der Pokal des Landrates für die bemerkenswerteste Leistung im Landessportfest wird seit 2004 verliehen, der erste Preisträger war die Grundschule Schwalenberg. Zunächst wurden im Wechsel die Leistungen von Grund- und Förderschulen gewürdigt. Seit 2010 wird er jedoch nur noch an Grundschulen vergeben, da die Förderschulen nach und nach aufgelöst wurden. Die Grundschule Knetterheide erhielt diesen Pokal bereits zum zweiten Mal seit 2011 für ihre sportlichen Leistungen.