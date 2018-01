Über drei Jahrzehnte Service für die Kunden

Bielefeld. Er ist eine Institution und zugleich ein Urgestein in der Immobilienfinanzwelt in Bielefeld und seinen Stadtteilen : LBS-Bezirksleiter Friedhelm Karwat ist schon seit mehr als 35 Jahren in Bielefeld der LBS Ansprechpartner bei allen Fragen rund um Immobilien und Finanzierungen. Für seine zahlreichen Kunden war er immer in dem Bielefelder LBS Kunden-Center in der Wilhelmstraße – zu finden. Jetzt wurde der erfahrene LBS Fachmann im Rahmen einer Ehrung für seine erfolgreiche Arbeit in der Kundenberatung und Immobilienfinanzierung gefeiert.

Bei der Jubiläumsfeier Ende Dezember betonte LBS-Vertriebschef Dieter Winkelmann die Bedeutung von langjähriger Erfahrung und wie man es heute nennt Optimaler Vernetzung. „ Wer wie Friedhelm Karwat seine Kunden und sein Bielefeld Mitte so lange und so gut wie seine Westentasche kennt, weiß, was die Menschen bewegt.“ Er ist Berater und Partner für die Bürger in seiner Stad Bielefeld. Der 60 jährige, gebürtige Bielefelder, kennt die Stadt und auch die Stadtteile wie kaum ein Zweiter. Er hat seine Kunden immer in seinem Aufgabengebiet betreut und bei zahllosen Häusern und Wohnungen für eine sichere Finanzierung gesorgt, erläutert LBS Direktor Dieter Winkelmann. Er hat es geschafft, so manche Familie schon in 3. Generation ins Eigenheim zu bringen und zu betreuen. Das schafft feste Kundenbindungen. Nun ist Karwat bereits 35 Jahre bei der LBS als Bauspar- und Finanzierungsfachmann tätig. Dabei hat er sich laufend fort- und weiter gebildet und ist heute IHK zertifizierter Finanzierungsfachmann.