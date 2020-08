Über Blockchain, Wertschöpfungsketten und digitale Währungen

Pro Wirtschaft GT lädt zum Innovations.Kreis.GT am 18. August ein

Kreis Gütersloh. Die Abbildung und der Handel digitaler Werte (Token) über die Blockchain gewinnen immer mehr an Bedeutung. Bei der Blockchain handelt es sich um eine gemeinsam genutzte Datenbanktechnologie, bei der Teilnehmer einer Transaktion direkt miteinander verknüpft werden. Zum Beispiel bei digitalen Verträgen oder Kryptowährungen.

Doch was bedeutet Blockchain in der Geschäftswelt zum Beispiel für Banken, Notare und produzierende Unternehmen? Die Veranstaltung „Talking Token Taking Token“ möchte Möglichkeiten des Einsatzes der Blockchain-Technologie im unternehmerischen Handeln aufzeigen und anhand eines Praxisprojekts die Verwendung von Token und Blockchain in Wertschöpfungsketten veranschaulichen. Als Referenten sind Prof. Dr. Rainer Lenz (Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit, Fachhochschule Bielefeld) sowie Florian Drewes und Daniel Zimmermann von der KI decentralized GmbH eingeladen.

Die Veranstaltung findet als Online-Seminar am Dienstag, 18. August, ab 17 Uhr statt. Eine Anmeldung im Vorfeld ist erforderlich. Ansprechpartner ist Matthias Vinnemeier, E-Mail m.vinnemeier@prowi-gt.de, Telefon 05241 851091.

www.prowi-gt.de