Über 20 Stationen öffnen zum Tag des offenen Denkmals in Gütersloh

Führungen über historische Friedhöfe – Sonderbus führt zu einzelnen Stationen

Gütersloh (gpr). Auch in diesem Jahr präsentieren sich über 20 historische Gebäude und Anlagen zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September. Das allgemeine Motto in diesem Jahr lautet „Macht und Pracht“ – doch die thematische Bandbreite ist grundsätzlich offen. Ein Ziel des Tages ist es, Gebäude und Anlagen erfahrbar zu machen, die im Allgemeinen nicht ohne weiteres zugänglich sind.

Jüdischer Friedhof und Friedhof auf dem Gelände der LWL-Klinik Zwei besondere Orte bieten in diesem Jahr den Besuchern eine seltene Gelegenheit zur

Besichtigung: Der Jüdische Friedhof an der Böhmerstraße wurde im Jahre 1988 unter Denkmalschutz gestellt. Er ist einer der letzten Zeugnisse der jüdischen Gemeinde in Gütersloh. Früher auf freiem Feld zu finden, ist er heute von Wohnhäusern umgeben. Er verweist auf die Geschichte der jüdischen Mitbürger in Gütersloh, die bis auf das 1565 Jahr zurückgeht, namentlich nachweisbar sind sie hier seit 1671. Um 14 Uhr ist der Synagogengedenkstein am Evangelisch Stiftischen Gymnasium Treffpunkt für eine Führung mit dem Historiker Norbert Ellermann. Er begleitet die Gruppe zum Friedhof an der Böhmerstraße und gibt auf dem Weg dorthin Informationen zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Gütersloh, zur Diskriminierung, Deportation und Ermordung während der

Nazizeit. Männer werden gebeten, bei der Besichtigung des Friedhofs eine Kopfbedeckung zu tragen!

Und noch ein weiterer besonderer Friedhof steht an diesem Tag des offenen Denkmals im Programm: Der Anstaltsfriedhof der Gütersloher LWL Klinik in der Buxelstraße. Er wurde 1919 von dem damaligen Gärtnermeister Fritz Blank angelegt und besteht aus drei Bereichen: dem Patienten, dem Soldatenfriedhof und dem Angestelltenfriedhof. Die Soldatengräber stammen aus der Lazarettzeit der Anstalt, im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Im Jahr 2017 wurde auf dem Friedhofsgelände eine Gedenkstätte angelegt, die an die im Zweiten Weltkrieg ermordeten 1017 Patienten erinnern soll. Führungen über den Friedhof

durch Bernd Meißnest, Chefarzt der Gerontopsychiatrie in der LWL-Klinik, stehen um 12 Uhr und um 14 Uhr auf dem Programm.

