Über 100 Stunden Live-Musik auf Hamelns Pflasterfest

Vom 30.08. bis 1.9. in der Hamelner Altstadt

Hameln. Hamelner Pflasterfest: 80 Bands auf sechs Bühnen und zwei DJ-Areas sorgen für satten Sound in der Hamelner Altstadt. Eine explosive Mischung durch die Musik-Genres ist garantiert – handgemachte Musik und ausgelassene Stimmung stehen im Stadtfest-Fokus. Bands, die ihr Handwerk verstehen und ihr Publikum lieben, jede Menge Stände und viele Aktionen für die ganze Familie sorgen für ausgiebige Partystimmung. Einen Überblick verschafft der Programmflyer und wer schon etwas Vor-Hören möchte, schaut auf der Pflasterfestseite vorbei. Der Eintritt zum Pflasterfest ist frei.

Die 6 Bühnen sind keiner festen Richtung zugeordnet, vielmehr soll man sich an den 3 Tagen über das Fest bewegen und an verschiedenen Stationen Musik genießen…„Denn wenn es nicht rockt, dann isses fürn Arsch“: Hamelns Rock-Urgestein Bob Dulas kann diese Aussage von Rockband Rusted Roof sicher unterschreiben. 50 Jahre im Musikgeschäft und Alimente in 8 Währungen konnten ihn wenig anhaben. Da sind die Lokal-Soul-Heros von Out of Order mit über 30 Band-Jahren wahre Jünglinge auf dem Pflaster. Härter, schneller, wilder- beschreibt einen Abend mit den Jungs von SIXTYFIVE CADILLAC.. Hier gibt’s aufgemotzte Oldies im Blues Brothers Style serviert mit Entertainment, Energie, Adrenalin – und einer ordentlichen Portion Humor.

Ein DJ, der mit einem unendlichen Repertoire jede musikalische Ausrichtung umsetzen kann, kombiniert mit echter, mitreißender Livemusik – das ist das Erfolgsrezept von deejayplus. Acht erstklassige Sänger und Instrumentalisten rocken die Bühne und liefern eine komplett durchchoreografierte Performance, die ihres gleichen sucht. DEEJAY PLUS ist eines der erfolgreichsten Musikprojekte der Eventbranche und sonst bei Porsche, Lufthansa und Audi zuhause. Postmoderne, bundesrepublikanische Folklore mit nordwesteuropäischer Note und ostokzidentaler Rhythmik steuern zum zweiten Mal „Nobody Knows“ bei. Die „Jule Werner Blues-Band“ bringt den ersten Platz „Deutscher Funk & Soul Preis“ mit und Boerney & die Tri Tops rocken parodiereich die Bühne am Münsterkirchhof.

Weiteste Anreise und von vielen wieder sehnlichst erwartet: Ryhs Crimmin: Der Singer/Songwriter aus Australien ist mittlerweile fast so etwas wie das Pflasterfest-Maskottchen und wird mit Didgeridoo & Co. an allen drei Tagen den Spirit aus Down Under in die Rattenfängerstadt bringen. Weitere Singer/Songwriter die man gehört haben muss: Baby Kreuzberg, Dennis Adamus, Sascha Renier, Micha Kluwe und Behind my Eyes.Ein Preisgekröntes Latin-Orchester mit Salsa-Flair fordert zum feurigem Tanz auf: LABIBA ist seit Jahren der Inbegriff für afro-kubanische Musik im Bigband-Sound. Das 25-köpfige Orchester entfacht am Freitag mit seinen Auftritt ein gigantisches Salsa-Feuer mit heißen Mambos, groovigen Chachachas, herzerweichenden Boleros und spritzigen Rumba – alles auf der Hochzeitshaus-Terrasse. Allen Fans dieser Musikrichtung sei geraten sich auch die Vorband Machinia anzuhören und im Anschluss auf Bühne 6 Borinkuba dick anzustreichen und sich den richtigen Tanzpartner für den richtigen Schwung mitzunehmen.

Straßenköter-Pop aus Stuttgart; rau, ehrlich und mit Quetschkommode. Das Debüt-Album von Antiheld „keine Legenden“ ging durch die Decke. Als Vorband von The Boss Hoss und Rae Garvey machten sie bereits auf sich aufmerksam. Antiheld kommt diesmal noch dreckiger daher und wird beim Pflasterfest garantiert einschlagen wie ein Komet. Mit unbändiger Spielfreude hat sich the nightLIVEband aus Stuttgart bereits einen Fanclub auf dem Pflasterfest aufgebaut. Tausende haben in fünf Fest-Jahren mit ihnen vor der Hochzeitshaus-Terrasse gefeiert und reden heute noch davon. Dieses Mal treffen sie auf den Rapper SouL Elements aus Portsmouth Virgina – die fetteste Pflasterfest-Party ever?! Ein Fall für Samstagabend.

Absolute Samstagabend Empfehlungen sind Zio Wins & the Royal Collective mit Ihren Reggae-Rhythmen und auch Heidi Witzka & The Rock n Roll Ambulance – einer der beliebtesten Live-Acts auf der Reeperbahn. Das achtköpfige Ensemble von The Magic Mumble Jumble teilt mehr als nur wichtige Lebenserfahrungen am Sonntag mit dem Publikum, nämlich eine ganz eigene Klangwelt aus Jazz, Pop, Indie und Folk, und zwar geschüttelt – nicht gerührt. Vor kurzem erst auf dem Weinfest verbreiten sie jetzt Sonntagnachmittag auf dem Pflasterfest gute Stimmung. Die Braunschweiger Sweety Glitter & The Sweethearts huldigen Sonntag auf der Bühne Hochzeitshaus dem Rock‘n’Roll und seinen Legenden. Androgyn, zweideutig, ironisch, verspielt, atemberaubend, dynamisch, mit ganz viel Tam-Tam: Plateauschuhe aus London, maßgeschneiderte Lederjacke aus Los Angeles, selbstentworfene Bühnengarderoben. Auf dem Hamelner Pflasterfest stehen drei Tage tanzbare Lebensfreude an.

Zum Abschluss noch ein Tipp: Die Rap-Session präsentiert von Shimmy YA! auf Bühne 3 ist erstmalig teil des Programms. Rapper aus dem Raum Hameln/Hannover zeigen hier am Freitagabend fette Beats und harte Rhymes. Öffnungszeiten : Fr. 17 – 1 Uhr; Sa. 11 – 1 Uhr; So. 11 – 19 Uhr.