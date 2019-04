Ubomi: 15 Jahre – 15 Cent

Detmold. Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Firma Interakteam gibt es eine besondere Spendenaktion im Kletterpark Detmold: Beginnend mit den anstehenden Osterferien spendet Interakteam für alle Teilnehmer, die in den NRW-Schulferien die Höhenparcours am Hermannsdenkmal erklimmen, jeweils 15 Cent an das Townshipprojekt „Ubomi“ (Infos unter ubomi.net).

Öffnungszeiten in den NRW-Osterferien 2019

Vom 14. -28. April täglich von 11 bis 20 Uhr (letzte Einweisung um 17 Uhr)

Kletterpark Detmold am Hermannsdenkmal, Grotenburg 50, 32760 Detmold, Service-Büro: 05232-69992 0