U18 – Europawahl im mobilen Jugendraum

Kreis Lippe/Dörentrup. Junge Menschen sind in der Lage, sich eine eigene Meinung bilden. Das ist die Idee der U18-Europawahl, die bundesweit über 35.000 Kinder und Jugendliche an die Wahlurnen gebracht haben. „Ein Drittel aller abgegebenen Stimmen kommt aus NRW“, weiß Christian Brüninghoff, Referent für Jugendpolitik beim koordinierenden Landesjugendring aus Düsseldorf stolz zu berichten.

Ein besonderes Wahllokal befindet sich am 17. Mai auch in Dörentrup. Deutschlands einziger mobiler Jugendraum auf Schienen – der Jugendwaggon der Landeseisenbahn Lippe-Initiative „Jugend unter Dampf“ – steht im Ortsteil Farmbeck der 7700-Seelen-Gemeinde. Zur U18-Europawahl luden hier nun die Dörentruper Jugendarbeit mit dem Jugendtreff CHURCH:CHILL: sowie die Initiative „Jugend unter Dampf“ ein. „Per Wahlbenachrichtigung, über Sozial-Media oder durch „Weitersagen“ in den Jugendtreffs und Konfirmandengruppen konnten wir die jungen Wähler mobilisieren“, so Johanna Müller, die als Sozialpädagogin für die Dörentruper Jugendarbeit tätig ist und die Veranstaltung gemeinsam mit Jochen Brunsiek von „Jugend unter Dampf“ organisiert hat.

Zu Beginn brachte Bürgermeister Friedrich Ehlert die obligatorische Wahlurne aus dem Rathaus mit und empfahl in seiner Begrüßungsrede, „die Europafreundlichen Parteien zu unterstützen“. MdL Jürgen Berghahn bestärkte zudem die Organisatoren, „das Engagement für Demokratie weiter zu verfolgen“. Beide standen dann auch den jungen Wählern für Fragen zur Wahl zur Verfügung. Einige Jugendliche waren schon vorgebildet. Andere wiederrum nutzten die Möglichkeit, sich online mit dem Wahl-O-Mat oder mit speziellen U18- Europawahlunterlagen über Parteien zu informieren. Anna und Charlotte haben zudem an einer kreativen Wahlurne mitgebastelt oder an der nächsten Station „Europabutton“ produziert. Mit einer Fahrraddraisine konnte der Bahnhofsbereich sportlich erkundet werden. Derweil kümmerte sich Lukas von CHURCH:CHILL um das leibliche Wohl. Mit Bratwurst und Limonade für alle Gäste. Gefördert wurde die Veranstaltung durch den Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes Nordrhein-Westfalen. Fachlich unterstützte die Jugendförderung des Kreises Lippe.

Weitere Informationen und Wahlergebnisse der U18-Europawahl: http://blog.jugend-unter-dampf.de/2019/05/u18-wahl-doerentruper-waehlen-im-jugendwaggon/