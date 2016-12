Minden.Die farbigen Stäbchen haben es Steffen Kampeter besonders angetan. In seiner Workbox haben ihn diese sofort animiert einen Zaun zu flechten. Was so einfach aussieht ist in Wirklichkeit ein Prinzip, das auf Leonardo da Vinci zurückgeht: Etwas zu konstruieren und mit einfachen Mitteln zu verstärken.

André Fechner hat sich eher mit dem blauem Draht aus der Box beschäftigt, um ein Herz zu formen das identisch nach einer Vorlage nachzubilden ist. Ähnliche Übungen werden in Unternehmen als ein Teil ihrer Einstellungstests durchgeführt, um die Geschicklichkeit der Bewerber auf den Prüfstand zu stellen. Sein Modell konnte sich nach einem ersten Fehlversuch durchaus sehen lassen.

Die Workbox die beide bekommen haben, ist Teil der MINT – Kampagne in NRW, die Kinder und Jugendliche an die MINT – Berufe heranführt. Das Technikzentrum mit seiner Geschäftsführerin Karin Ressel, ist mit seinen mobilen Angeboten in ganz Deutschland führend. In NRW werden mit dem Talenthaus und den Berufsparcours jährlich bis zu 80.000 Jugendliche erreicht. Überall trainieren Jungen und Mädchen mit den Modulen des Technikzentrums. Damit noch mehr Schulen und Bildungseinrichtungen die Möglichkeit haben sich und die eigenen Talente zu testen, wurde in Hille am 1.7.2016 mit der Manufaktur unter dem Betriebsleiter Michael Engelhardt ein weiterer Baustein im Gesamtkonzept auf den Weg gebracht. In der Manufaktur werden Bausätze zusammengestellt und angefertigt, die ab sofort zu kaufen sind. Mit der Idee der „MINT- Workbox unter dem Weihnachtsbaum“ möchte die Manufaktur mit echtem Werkzeug und Materialien zum Selbsttraining einladen. Dieser Einladung sind bisher nicht nur der Hauptgeschäftsführer in der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Steffen Kampeter und der Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Minden-Lübbecke André Fechner sondern auch die Gleichstellungbeauftragten der Kommunen im Kreis Minden-Lübbecke gefolgt.

Tüfteln unter dem Weihnachtsbaum zeigt, dass aus unserer Region heraus Ideen im Bildungsbereich helfen können, dem einen oder anderen Jugendlichen Lust auf technische Berufe zu machen und den Weg als Auszubildende in Unternehmen zu finden. www.talentfabrik.de