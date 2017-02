Tschechien zieht mehr Touristen an

In Tschechien hielt das starke Wachstum im Tourismus auch 2016 an. Nach jetzt veröffentlichten Zahlen besuchten 2016 rund 9,3 Millionen ausländische Touristen das Land, das sind 6,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Etwa ein Fünftel von ihnen kamen aus Deutschland. Auf der weltgrößten Reisemesse, der ITB Berlin, will Tschechien mit seinen barocken Schätzen um neue Gäste werben.

Das tschechische Statistikamt zählte 2016 fast 1,9 Millionen deutsche Gäste in Böhmen und Mähren, etwa 120.000 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2015. Mit 6,4 Prozent Zuwachs liegt Deutschland im Trend und nach wie vor unangefochten auf Platz Eins bei den Touristen in Tschechien. Auf den Plätzen folgen die Slowakei mit rund 650.000, Polen mit 540.000 und die USA mit 510.000 Gästen. Weiter rückläufig ist dagegen die Zahl der Besucher aus Russland. 2016 kamen von dort nur noch rund 400.000 Touristen, etwa 6,3 Prozent weniger als 2015.

Prag ist nach wie vor der Top-Favorit der ausländischen Besucher.

Rund zwei Drittel von ihnen hielten sich dort 2016 auf. Bei den deutschen Gästen ist das Interesse breiter gefächert. Mehr als die Hälfte von ihnen bevorzugte Ziele außerhalb der Hauptstadt. Das Böhmische Bäderdreieck, das Iser- oder Riesengebirge erfreuen sich bei ihnen wachsender Beliebtheit. Für Markéta Chaloupková, die Direktorin von CzechTourism in Deutschland, sind die guten Zahlen Bestätigung und Ermutigung zugleich. „Uns gelingt es immer besser, die ungeheure Vielfalt des touristischen Angebots zu kommunizieren“, sagt sie. „Damit sprechen wir auch immer mehr junge Leute an.“ Bis auf ein richtiges Meer biete Tschechien eigentlich alles, was Touristen liebten.

In barockem Gewande präsentiert sich Tschechien vom 8. bis 12. März auf der diesjährigen Reisemesse ITB Berlin. CzechTourism hat 2017 zum Jahr des Barocks erklärt und will am tschechischen Stand Nr. 102 in Halle 7.2b die Vielfalt des barocken Erbes im Land zeigen. Besucher können sich dort zum Beispiel vor barocken Kulissen fotografieren lassen. Auf mehr als 300 Quadratmeter Fläche präsentieren sich 31 Aussteller, darunter verschiedene Regionen, Städte, Reiseveranstalter und Hotels. Vorgestellt werden auch neue Angebote für Aktivtouristen sowie für Kuren und Wellness. Auch mit kulinarischen Verlockungen will Tschechien für eine Reise ins Nachbarland werben. Besucher können Weine aus der Region Südmähren kosten und Reisen nach Tschechien gewinnen.

Erwartet wird die tschechische Ministerin für Regionale Entwicklung, Karla Šlechtová, die gemeinsam mit dem tschechischen Botschafter in Berlin, Tomáš Jan Podivínský, den Stand auf der ITB offiziell eröffnen wird. Am traditionellen Tschechischen Abend am 9. März werden am Stand von Tschechien die besten Partner von CzechTourism ausgezeichnet.