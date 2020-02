Trotz Taucher-Einsatz an der Aa: Öl- Austritt nach wie vor ungeklärt

Regenwasserkanal ist jetzt im Fokus

Kreis Herford. Seit Montagmittag sind auf der Aa an der Bielefelder Straße in Herford immer wieder große Ölschlieren zu sehen. Bei der Verschmutzung handelt es sich um schwarze Klumpen, die aus dem Wasser auftauchen, ein Stück an der Oberfläche schwimmen und sich dann auflösen. Das Material riecht nach Öl, sodass eine Ölsperre eingerichtet wurde. Dass die Substanz durch Kanäle oder andere Einleitungen in das Gewässer gelang, wurde bisher ausgeschlossen und stattdessen vermutet, dass etwas in der Aa liegt, aus dem die Substanz austritt.

Zunächst machten das Hochwasser, die Trübe des Wassers und die stärkere Strömung den Einsatz eines Feuerwehrtauchers unmöglich. Der Einsatz eines Bootes war auch nicht erfolgversprechend, weil man beim trüben Wasser nichts sieht.

Am gestrigen Tage (27.02.) konnten Feuerwehrtaucher aus dem Kreis Lippe nun jedoch in der Aa abtauchen. Vor Ort waren zwei Taucher die im Wechsel in die Aa tauchen konnten. Eine Ursache konnte jedoch bisher nicht entdeckt werden. Ein Regenwasserkanal nahe der Aa ist jetzt im Fokus der Feuerwehr – der Kanal wurde probeweise einmal durchgespült – möglicherweise liegt dort der Grund für die Verunreinigung. Die Arbeiten dauern noch an und werden möglicherweise morgen fortgeführt.