Treueaktion beim PaderSprinter

Treueaktion für Abo-Kunden

Paderborn.Noch keine konkreten Ausflugspläne für die Sommerferien? Tipps hat der PaderSprinter für all diejenigen, die ihre Ferien noch nicht verplant haben und gerne in Deutschland verbringen möchten:

Um sich bei seinen Abo-Kunden zu bedanken, die während der Corona-Pandemie ihr Abonnement nicht gekündigt haben, erweitert der PaderSprinter die Gültigkeit der Abos an jedem Wochenende während der Sommerferien kostenlos auf ganz NRW. In der Zeit vom 27.06. bis einschließlich 11.08.2020 können Abo-Kunden, die z. B. ein PaderTicket besitzen, an jedem Samstag und Sonntag den öffentlichen Nahverkehr in komplett NRW kostenfrei nutzen. Auch die Mitnahme von weiteren Personen ist an diesen Tagen ohne zusätzliche Kosten möglich, denn während der Aktion können pro Abonnement zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder (6 bis einschließlich 14 Jahre) durch NRW fahren. ”Die letzten Monate haben uns gezeigt, wie wertvoll Mobilität und Reisefreiheit sind. Tagestrips und Wochenendausflüge waren kaum noch möglich, Zuhause bleiben war das Motto. Als Dankeschön für ihre Geduld und Treue möchten wir unsere Abo-Kunden jetzt mit diesem Zusatznutzen belohnen”, erklärt Andrea Kirschbaum, Leiterin Vertrieb & Kundenservice PaderSprinter. Aber nicht nur bestehende Abonnenten profitieren von der Aktion. Auch Fahrgäste, die während der Sommerferien ein Abo abschließen, kommen in den Genuss dieses Ferienbonus.

Weitere Informationen zu der Treueaktion sowie Ausflugstipps gibt es online unter www.padersprinter.de/ferienbonus.

SchöneFerienTicket NRW für Kinder und Jugendliche

Mit dem SchöneFerienTicket NRW können auch Kinder und Jugendliche von 6 bis einschließlich 20 Jahren in den Sommerferien kreuz und quer durch NRW reisen und so die schönsten Ecken entdecken. Das Ticket für 62 Euro gibt es ab sofort am Fahrscheinautomaten, im Kundencenter am Kamp, in allen Verkaufsstellen des PaderSprinter sowie beim Fahrpersonal zu kaufen. Es ist ebenfalls vom 27.06. bis einschließlich 11.08.2020 für den öffentlichen Nahverkehr gültig.

Alles rund um das SchöneFerienTicket NRW gibt es online unter www.padersprinter.de.