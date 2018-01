Treffen für alleinerziehende Familien am 13. Januar

Rheda-Wiedenbrück. Die Gleichstellungsbeauftragte Susanne Fischer lädt alle Alleinerziehenden zum ersten Treff in 2018 ein. Am kommenden Samstag, 13. Januar, treffen sich alle Interessierten um 10 Uhr im Jugendzentrum Alte Emstorschule. Nach dem Frühstück werden die Kinder betreut, so dass die Mütter und Väter in Ruhe ins Gespräch kommen können. Außerdem sollen Projekte für das Jahr 2018 geplant werden. Neue Familien sind herzlich willkommen. Die Treffen finden an jedem zweiten Samstag im Monat statt.

Susanne Fischer freut sich zur besseren Planung um vorherige Anmeldung: Tel. 05242 963 266 oder per E-Mail an

susanne.fischer@rh-wd.de