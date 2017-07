Trauung im „zweiten Wohnzimmer“

„Standesamt on Tour“ verwandelt das Stadtmuseum Gütersloh zum Trauzimmer – Ehepaar Dammann hat eine ganz besondere Beziehung zu diesem Ort

Gütersloh. Eine Hochzeit im Museum? Genau das Richtige für das Brautpaar Alexander und Martina Dammann, geborene Rocha Lieder. Im Rahmen der Reihe „Standesamt on Tour“ war für die beiden am Freitag (30.6.2017) die so genannte „Utlucht“ im Gütersloher Stadtmuseum als Trauzimmer geradezu maßgeschneidert.

„Das Stadtmuseum ist quasi mein zweites Wohnzimmer“, sagt der Bräutigam Alexander Dammann. Er hat bereits mehrere private Sammlungen wie altes Blechspielzeug und historische Zweiräder dort ausgestellt und somit eine ganz persönliche Beziehung zu diesem Ort. Das wusste auch seine Frau Martina Dammann, die den Termin gleich festmachte. „Wir haben schon vorher überlegt, ob es nicht möglich wäre hier zu heiraten. Und als es dann angeboten wurde, mussten wir natürlich nicht lange überlegen, “ freut sich die Braut über die gelungene Hochzeit in historischer Kulisse.

„Ein Gebäude, das Vergangenheit und Zukunft verbindet“, so führt Standesbeamtin Klaudia Pähler im festlich hergerichteten Trauzimmer Brautpaar und Gäste auf den Weg zum Ringtausch. Auch die Ehe sei ein entscheidender Moment im Leben zweier Menschen, der die Vergangenheit mit der Zukunft verbinde. Somit sei das alte Fachwerkhaus für ein romantisches Ja-Wort in besonderer Weise geeignet. Zur Geschichte des Brautpaars selbst gehört das Kennenlernen auf einer Silvesterparty, die Geburt von Sohn Emil und die Verlobung am ersten Weihnachtstag. Und nun geht es also weiter in Richtung Zukunft – mit stilvollem Start im Museumshof auf einem historischen Tandem.

Standesamt on Tour findet mehrmals im Jahr in außergewöhnlicher Umgebung statt. Auf dem Programm stehen im Spätsommer das Palmenhaus-Café im Botanischen Garten und am 8. Dezember eine „Candle-Light-Trauung“ im Haus Kirchstraße 21. Für den diesem Termin können sich Heiratswillige noch anmelden. Am Freitag gaben sich insgesamt sechs Paare im Stadtmuseum das Ja-Wort. Neben Klaudia Pähler traute auch die neue Leiterin des Gütersloher Standesamtes, Claudia Wiegelmann, die glücklichen Paare. Unterstützung bei der Vorbereitung lieferten wie in jedem Jahr die „Hausherren“, sprich das Team des Stadtmuseums. Das Bankery bot mit dem Museumscafé die Möglichkeit zum Umtrunk nach der Trauung. Alles zusammen ein Arrangement, das offensichtlich ankommt, denn auch diesmal waren die Termine im Stadtmuseum wieder schnell gebucht.