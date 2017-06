„Trau dich“ – zu Füßen des Hermanns!

Landesverband Lippe und Stadt Detmold bieten ab Herbst 2017 Trauungen der besonderen Art am Hermannsdenkmal an

Detmold. „Sie dürfen die Braut jetzt küssen“, heißt es künftig zu Füßen des Hermann: Paare, die sich trauen lassen möchten und dafür einen ganz besonderen Ort in Lippe suchen, werden bei Stadt Detmold und Landesverband Lippe fündig. Die beiden Partner ermöglichen standesamtliche Trauungen direkt am Hermannsdenkmal. Erster möglicher Termin ist der 16. September 2017. Und das erste Paar an diesem Tag bekommt die standesamtliche Trauung und ein Flitterwochenende geschenkt.

„Der Hochzeitstag soll ein ganz besonderer, unvergesslicher Tag sein – und wird deshalb mehr und mehr inszeniert: Eventhochzeiten liegen im Trend, das stellt Standesämter vor neue Herausforderungen“, weiß Frank Hilker, Kämmerer der Stadt Detmold . „Trauungen unter Wasser oder in luftiger Höhe – heute ist vieles möglich. Das brachte mich auf die Idee: Trauungen zu Füßen des Hermanns, das wäre ein echtes Alleinstellungsmerkmal!“ Hilker ging auf den Landesverband Lippe zu – und stieß bei Verbandskämmerer Peter Gröne, zugleich Geschäftsführer der Denkmal-Stiftung, auf offene Ohren: „Für uns ist das Hermannsdenkmal heute ein Mahnmal für Frieden und Völkerverständigung, Trauungen passen wunderbar dazu – zumal wir bereits 2009, aus Anlass des Varusjahres, die Trauung von acht Hochzeitspaaren ermöglicht haben. Die Vorstellung, dass festliche Trauungen an diesem bedeutenden Denkmal stattfinden, begeisterte mich von Anfang an. Dies wird auch für die sonstigen Besucherinnen und Besucher des Denkmals eine besondere Attraktion darstellen.“

Hilker und Gröne erarbeiteten mit ihren Teams ein K onzept, stimmten dieses mit den Behörden – u.a. mit dem Landesbetrieb Wald und Holz als zuständige Forstbehörde – ab und holten Radio Lippe als Medienpartner mit ins Boot: „Wir wollen und müssen nun das Hermannsdenkmal als möglichen Ort für standesamtliche Trauungen etablieren und freuen uns, dass unser Lokalradio uns bei der ersten Trauung medienwirksam unterstützt“, so Hilker. Radio Lippe sucht das „erste“ Brautpaar, die Hörer sollen per Voting darüber abstimmen. Dem Brautpaar entstehen für die Trauung an diesem besonderen Ort keine Kosten. Zusätzlich gibt es ein Flitterwochenende in Hasselt, der belgischen Partnerstadt von Detmold, in einem Wellness-Boothotel. „Diese Aktion wird dazu beitragen, das Hermannsdenkmal als neues Detmolder ‚Außen-Standesamt mit besonderem Flair‘ in Lippe – und darüber hinaus – bekannt zu machen“, ist sich Gröne sicher.

Mögliche Termine für Trauungen in diesem Jahr sind der 16. September und der 14. Oktober, pro Tag sind bis zu sechs Trauungen unter freiem Himmel möglich. Sollte das Wetter einmal nicht mitspielen, stehen Zelte zu Füßen des Hermanns bereit. Weitere Serviceleistungen des Landesverbandes Lippe sind: freie Parkplatznutzung für die Hochzeitsgesellschaft und die Möglichkeit auf der Panoramaebene des Hermanns einmalige Erinnerungsfotos zu machen. Die Trauungen können beim Standesamt Detmold gebucht werden, die Kosten betragen ohne die standesamtlichen Gebühren 1.150 €. ​

„Bei stürmischen Wetterlagen oder Starkregen werden die Trauungen in adäquate Räumlichkeiten in Detmold verlegt. Wir hoffen aber, dass wir von dieser Alternative nur äußerst selten Gebrauch machen müssen“, betonen Hilker und Gröne.

Foto: (von links) Peter Gröne (Kämmerer Landesverband Lippe), Olaf Stölting (Fachgebietsleiter Bürgerberatung, Ordnung und Standesamtsangelegenheiten Stadt Detmold), Frank Hilker (I. Beigeordneter und Kämmerer Stadt Detmold), Ralf Noske (Geschäftsführer Denkmal-Stiftung Landesverband Lippe) und Güliser Durak (Assistentin des Kämmerers Landesverband Lippe) mit den neuen Stammbüchern für die Trauung am Hermann © Stadt Detmold