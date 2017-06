Traktoren mit Kommunalkompetenz

Den NEXOS 230 VL hat CLAAS anlässlich der demopark für den städtischen Winterdienst ausgerüstet. Er wird mit Frontkehrmaschine LKS18 und Solesprühgerät RSP von Schmidt gezeigt.

Die NEXOS Baureihe umfasst 14 verschiedene Traktorenmodelle, die sich in Leistung und Abmessung unterscheiden. Alle Modelle sind mit einem FPT-4-Zylinder-Motor ausgestattet, mit Leistungen von 75 PS bis 112 PS, beziehungsweise bis 103 PS beim NEXOS VE. In den Topmodellen 250 VL und 250 F mit CLAAS POWER MANAGEMENT (CPM) erreicht der 103 PS Motor bei Zapfwellen- oder Transporteinsätzen bis zu 9 PS Mehrleistung (Boost) und ein maximales Drehmoment bis 440 Nm. Der NEXOS ist mit fünf Getriebevarianten verfügbar. Dazu gehört beispielsweise das 24 V / 12 R Getriebe mit REVERSHIFT und TWINSHIFT (zwei Lastschaltstufen) in der Topausstattung.

Die Abmessungen der NEXOS Varianten beginnen ab 1 m Außenbreite beim Modell VE, beim Modell VL ab 1,26 m und mit dem Modell F sind Breiten ab 1,45 m verfügbar. Vor und hinter der Vorderachse haben alle NEXOS Modelle eine charakteristische Einbuchtung, die sogenannte Wespentaille. Sie ermöglicht einen größeren Einschlagwinkel beim Lenken, wodurch der Wenderadius deutlich günstiger ausfällt. Ein um 88 mm verkürzter Frontüberhang und ein um 50 mm größerer Radstand machen die Traktoren noch wendiger und sorgen zudem für maximale Spurtreue. Auch eine optional verfügbare Allradautomatik mit Lenkwinkelsensor, die die Allradfunktion beispielsweise am Vorgewende ab einem bestimmten Einschlagwinkel automatisch ausschaltet, trägt zur besonderen Wendigkeit der neuen NEXOS Traktoren bei.