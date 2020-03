Tragischer Todesfall von medizinischem Mitarbeiter von der zentralen Abstrichstelle

Kreis Herford. Der Notfalleinsatz gestern in der Abstrichstelle in Herford hat ein tragisches Ende genommen. Der Mitarbeiter des Gesundheitsteams der gestern bei der Arbeit kollabiert war, ist nach Reanimationsversuchen im Klinikum leider verstorben. Die Todesursache ist noch ungeklärt, vermutlich ist der Mann an einem Herzinfarkt verstorben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abstrichstelle sowie die gesamte Kreisverwaltung trauern um den engagierten Mediziner, das Mitgefühl gehört den Angehörigen des Verstorbenen.