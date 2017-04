Traditionsgeschäft Max Wendrich wird zu electroplus – Erweiterung von Verkaufsfläche und Leistungssprektrum

Bielefeld. Seit mehr als 70 Jahren ist das 1946 gegründete Familienunternehmen Max Wendrich GmbH & Co. KG an zwei Standorten in Soest bekannt für sein großes Know-how im Bereich Küchen und Haushaltsgeräte. Heute ist das Unternehmen bereits in den Händen der dritten und vierten Generation, welche ebenso über ein riesiges Fachwissen verfügen. 45 Mitarbeiter stehen dem Kunden im Geschäft und im Kundendienst, die sich um Montage und Reparatur kümmern, mit kompetenter Fachberatung zur Seite. Markenlieferanten wie unter anderem Miele, Siemens, BOSCH, AEG, Liebherr, Constructa und Jura gehören unter anderem zur Sortimentsvielfalt.

Breit gefächertes Leistungsspektrum

An beiden Standorten bietet Wendrich dem Endverbraucher bereits einen hervorragenden Service, faire Preise und eine gute Beratung. Der Soester „Wendrich Direkt Abholmarkt“ setzt nun neben den bekannten Leistungen auf die erfolgreichen Konzepte electroplus und küchenplus der Bielefelder Verbundgruppe EK/servicegroup. Für die Umsetzung der Konzepte ist die Verkaufsfläche von 350 qm auf 550 qm erweitert worden. Zusätzlich wurde die Immobilie modernisiert und die Fassade im Stil des Konzeptes neu gestaltet. Neue electroplus Ladenbau-Elemente und die Optimierung der Ladenbeleuchtung verkörpern die neue Positionierung. 32 Küchen werden im Gesamtunternehmen präsentiert. Davon stehen sieben in der Verkaufsfläche und können je nach Kundenwusch maßgeschneidert angepasst werden. „Wir fühlen uns mit electroplus und küchenplus gut beraten und bereut“, betont Inhaber Max Wendrich. Darüber hinaus bietet Wendrich seinen Kunden auch alles rund um das Thema Smart-Home an.

Mit Digitalisierung in die Zukunft

Um dem Kunden ergänzende Sortimente anzubieten, setzt Wendrich zukünftig auf das „Kiosk System“ der EK. Das „Kiosk-System“ ist eine virtuelle Verlängerung der Ladentheke, wodurch dem Endverbraucher mehr Produktvielfalt geboten wird.

Ebenso wie der „Wendrich Direkt Abholmarkt“ im Boleweg 10 in Soest, wird auch der zweite Standort im Grandweg 36 im Laufe des Jahres auf die beiden Konzepte umgestellt.