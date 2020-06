Touristische Angebote in Bad Lippspringe finden wieder statt

Die jüngsten Lockerungen der Corona-Beschränkungen wirken sich positiv auf das touristische Angebot in Bad Lippspringe aus. Ab sofort finden wieder Stadt- und Gartenschau-Führungen, Heilklimatische Wanderungen, Achtsamkeitsspaziergänge und ein Yoga-Kurs statt. Interessenten können alle Termine und Buchungsmöglichkeiten im Veranstaltungskalender unter www.bad-lippspringe.de einsehen. Gruppen haben dort zudem die Möglichkeit, individuelle Termine zu buchen.

In diesem Monat finden Stadtführungen am Samstag, 13. Juni, und am Samstag, 27. Juni ab 14.00 Uhr statt. Treffpunkt ist der Marktplatz in der Lange Straße. Hinzu kommt eine Heilklimatische Wanderung am Sonntag, 21. Juni, um 11.00 Uhr. Für diese Veranstaltung ist eine vorherige Anmeldung in der Tourist-Information erforderlich.

Die Gärtnerführungen durch die Gartenschau finden am Samstag, 6. Juni, und am Samstag, 28. Juni, jeweils ab 14.00 Uhr statt. An der Führung für Achtsame können Gartenschau-Besucher am Sonntag, 14. Juni, ab 14.00 Uhr teilnehmen. Eine Führung zum Thema „Blüten und Bäume“ findet am Sonntag, 21. Juni, ab 14.00 Uhr statt. An allen Gartenschau-Führungen können Interessenten ohne vorherige Anmeldung teilnehmen; Treffpunkt ist jeweils an der NIEWELS-Fontäne.

Als besonderen Höhepunkt bietet die Gartenschau ab Montag, 8. Juni, in den Sommermonaten Juni, Juli und August wöchentlich zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr einen Yoga-Kurs auf der Wiese neben der Liegehalle an. Yogamatten werden vor Ort von der Kursleiterin verteilt. Die Teilnehmer können auch eigene Matten mitbringen, sollten aber in jedem Fall ein großes Handtuch dabeihaben. Für Jahreskarten-Inhaber ist der Kurs kostenfrei. Alle anderen Gartenschau-Besucher zahlen nur den regulären Eintritt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

„Wir sind sehr froh darüber, dass unsere Gäste wieder die Möglichkeit haben, Führungen und andere Angebote zu buchen. Alle Veranstaltungen werden mit ausgebildeten Gästeführern durchgeführt und bieten einen echten Mehrwert für den Aufenthalt in Bad Lippspringe. Die Besucher bekommen spannende Informationen zu Stadt und Gartenschau oder können unter professioneller Anleitung aktiv etwas für ihre Gesundheit tun“, so Fachbereichsleiterin Asli Noyan.

Wichtig für alle Veranstaltungen: In der Corona-Phase müssen die Teilnehmer ihre Namen und Telefonnummern bei den Gästeführern hinterlegen, um für einen eventuellen Infektionsfall alle Kontaktpersonen ermitteln zu können.