Tourist Information in Bad Lippspringe ist ab sofort wieder geöffnet

Bad Lippspringe. Die Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus wirken sich auch auf die cc in Bad Lippspringe positiv aus. Ab sofort stehen die Service-Mitarbeiterinnen den Bürgerinnen und Bürgern wieder wie gewohnt täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr in der Lindenstraße 1a zur Verfügung.

Um die Gesundheit der Kunden sowie der Mitarbeiterinnen zu schützen, weisen Hinweisschilder im Eingangsbereich darauf hin, dass die Tourist Information nur einzeln zu betreten ist. Darüber hinaus sind die Kunden angehalten, mithilfe entsprechender Bodenmarkierungen mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Kunden sowie den Mitarbeiterinnen zu halten. Während des persönlichen Kontaktes am Counter sorgen zudem neu eingebaute, transparente Schutzwände für die in diesen Zeiten gebotene Sicherheit.

Neben dem persönlichen Besuch in der Lindenstraße 1a haben Bürgerinnen und Bürger außerdem die Möglichkeit, die Tourist Information telefonisch unter 05252/26-260 oder per E-Mail an marketing@bad-lippspringe.de zu erreichen. Auch auf diesen Wegen sind die Service-Mitarbeiterinnen täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr für die Kunden da.