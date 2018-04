Tourismus im Kreis auf Erfolgskurs

Mehr als 590.000 Übernachtungen im Kreis Gütersloh Kreis Gütersloh.

Gütersloh. Der positive Trend bei den Übernachtungszahlen hat sich auch im Jahr 2017 fortgesetzt. Konnte 2012 erstmals die 500.000-Grenze geknackt werden, so liefert die Statistik für 2017 mit 593.827 Übernachtungen ein Plus von 2,0 Prozent zum Vorjahr. Mit insgesamt 279.538 Ankünften mit mindestens einer gebuchten Übernachtung in den hiesigen Hotels wird hier ein leichter Rückgang von 0,7 Prozent verzeichnet.

Ein Indikator für die Stabilität könnte die nach wie vor die gute Konjunktur sein. Viele Firmen- und Geschäftskunden verweilen für Schulungen, Hausmessen oder als Handelsvertreter im Kreis Gütersloh. Im Schnitt bleiben die Gäste 2,1 Tage im Kreis Gütersloh, ausländische Gäste mit 2,7 Tagen sogar noch länger. „Radtouristen, die auf einem der Fernradwege unterwegs sind sowie Wanderer bringen den Hoteliers und touristischen Leistungsträgern ebenfalls gute Ergebnisse“, sagt Marion Lauterbach, Tourismusreferentin bei der pro Wirtschaft GT. Zusätzlich zu diesen von IT.NRW (Statistisches Landesamt) erhobenen Zahlen kommen auch viele Tagesbesucher in den Kreis Gütersloh, durch die ebenfalls eine hohe Wertschöpfung generiert wird.

Die Übernachtungszahlen im Kreis Gütersloh von 2007 bis 2017:

Jahr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl 428.875 445.005 426.858 441.737 496.046 506.638 540.226 540.734 559.465 582.155 593.827