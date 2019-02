Tourentipps und Familienangebote auf einen Blick

Neue Karten für Aktivurlauber und Familien in Niedersachsen

Hannover. Ob Kanuausflüge, Wanderungen, Radtouren oder Urlaub mit Kindern – Reisende in Niedersachsen erhalten pünktlich zum Saisonauftakt Inspiration und handfeste Hilfestellung bei der Planung ihrer Touren. So informiert das aktua-lisierte Kartenmaterial der TourismusMarketing Niedersachsen GmbH (TMN) über die landesweiten Tourennetze für Radler, Wanderer und Paddler sowie alle zertifizierten KinderFerienLand Betriebe in den Kategorien Beherbergung, Freizeit und Erlebnis, Gastronomie und Orte.