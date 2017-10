„Total voll!“ – Ein Schauspieler in 44 Rollen

Am 13. und 14. Oktober in der Komödie



Bielefeld. Ben, ein arbeitsloser Schauspieler, verdient sich seinen Lebensunterhalt bei der Kartenhotline eines Theaters. Die Jubiläums-Show eines ständig ausverkauften Stücks steht an. Jeden Tag muss er sich von den Anrufern beleidigen und bedrohen lassen. Alle wollen Karten für die Vorstellung und sein Privatleben steht ebenfalls Kopf. Kurz vor dem Nervenzusammenbruch unterläuft Ben ein fataler Fehler… Dieses Stück ist ein großes Vergnügen der besonderen Art: 44 Rollen, gespielt von einem Schauspieler, an einem Abend! Klingt wahnsinnig? Ist es auch! Termine am 13. und 14. Oktober 2017. Karten zum Preis von 25 Euro gibt es unter der Tickethotline 0521-988 725 70, im Ticketshop in der Ritterstraße 1, an den Vorverkaufsstellen im Neuen Rathaus (Niederwall), bei konTicket in der Bahnhofstraße, bei der Neuen Westfälischen in der Niedernstraße (0521-555444) und in der Hauptstraße, an der Abendkasse und unter www.komoedie-bielefeld.de

Total voll

Termine: 13. und 14. Oktober 2017, 20 Uhr, 25,- Euro

Darsteller: David Wehle

Tickets: www.komoedie-bielefeld.de / 0521-988 725 70

Komödie Bielefeld

Ritterstraße 1

33602 Bielefeld

Foto: ©David Wehle