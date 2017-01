TORWEGGE unterstützt Kinder in Not durch Spende an UNICEF

Bielefeld, 15. Dezember 2016 – Mit einer Spende an UNICEF unter- stützt der Systementwickler TORWEGGE GmbH & Co. KG notlei- dende Kinder in aller Welt. Das Bielefelder Unternehmen engagiert sich seit Jahren für gemeinnützige Organisationen und entschied sich in diesem Jahr für ein „Weihnachtsgeschenk“ an das Kinder- hilfswerk der Vereinten Nationen. Insgesamt 4.000 Euro für welt- weite Projekte stellt TORWEGGE zur Verfügung.

„Kinder sind unsere Zukunft. Es ist selbstverständlicher Teil unserer Un- ternehmenskultur, Menschen in Not zu unterstützen“, erklärt Stefan Her- tel, einer der Nachhaltigkeitsbeauftragten bei TORWEGGE. UNICEF setzt sich mit Hilfsprojekten in rund 150 Ländern für Kinder ein. So wird etwa jedes dritte Kind weltweit mit Impfstoffen versorgt, außerdem stattet die Organisation zum Beispiel Schulen aus und setzt sich für wirksame Kinderschutzrechte ein.

TORWEGGE unterstützt bereits seit Jahren verschiedene soziale Pro- jekte, auch in der Region: Spenden gingen zum Beispiel an das Kinder- hospiz in Bielefeld, die Tafel, das Projekt „Fruchtalarm“ zur Unterstützung krebskranker Kinder oder die Aktion Mensch. Eine eigene Abteilung bei TORWEGGE befasst sich mit Aspekten nachhaltigen Handelns und Den- kens. Dazu gehören neben der Unterstützung sozialer Projekte auch die Förderung von Betriebsklima und interner Kommunikation. Auch ökologi- sche Aspekte werden berücksichtigt. So setzt sich das Unternehmen zum Beispiel dafür ein, giftige Gummirollen mit polyzyklischen aromati- schen Kohlenwasserstoffen (PAK) vom Markt zu verdrängen. Diese Stoffe sind krebserregend. Die Ingenieure von TORWEGGE haben als Alternative dazu ein schadstofffreies Rad aus thermoplastischem Gummi entwickelt.