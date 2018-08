Top-Bewertung für die Geburtshilfe im Klinikum Gütersloh

Gütersloh. Spitzenposition für die Geburtshilfe im Klinikum Gütersloh: Das Krankenhaus erreicht in der „Weissen Liste“ der Bertelsmann Stiftung und im Krankenhausnavigator der AOK und der Barmer eine Weiterempfehlungsquote von 93% und liegt damit in Ostwestfalen-Lippe auf dem ersten Rang. In NRW konnte das Klinikum mit diesem Wert Platz 3, deutschlandweit Platz 21 von 719 Krankenhäusern erreichen. Der Krankenhausnavigator und die Weisse Liste sind Online-Wegweiser für das Gesundheitswesen und sollen Patienten und Angehörige bei der Suche nach einem geeigneten Krankenhaus unterstützen.

„Wir sind sehr stolz, dass so viele unserer Patientinnen ihrer besten Freundin eine Entbindung in unserem Haus empfehlen würden“, freut sich Dr. Wencke Ruhwedel, Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, über das sehr gute Ergebnis. Auch bei der Zufriedenheit mit der ärztlichen Versorgung, mit der Betreuung durch die Hebammen, mit der pflegerischen Betreuung und mit der Organisation und dem Service erreichte die Geburtsklinik des Klinikum Gütersloh überdurchschnittliche Werte. „Neben dem Anspruch höchster Qualität in Diagnostik und Therapie legt unser Team viel Wert auf das Wohlgefühl der Patientinnen und eine umfassende Information der Mütter und Väter vor, während und nach der Geburt“, verdeutlicht Dr. Ruhwedel. „Ein Kind zu bekommen ist ein einmaliges Erlebnis, bei dem sich die werdenden Eltern geborgen und umfassend betreut wissen sollen.“

Im Klinikum Gütersloh erblicken jährlich mehr als 800 Kinder das Licht der Welt. Die Geburtsklinik ist von der WHO/UNICEF-Initiative als „Babyfreundliche Geburtsklinik“ zertifiziert und bietet eine umfassende medizinische und pflegerische Betreuung von Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen. Neben den ärztlich geleiteten Geburten können sich Schwangere hier auch für eine Entbindung im Hebammenkreißsaal entscheiden: Bei diesem speziellen Betreuungskonzept arbeiten erfahrene und qualifizierte Hebammen innerhalb ihres gesetzlichen Kompetenzrahmens selbstständig und eigenverantwortlich ohne ärztliche Intervention. Auf diese Weise können Schwangere selbstbestimmt und natürlich gebären ohne bei Komplikationen auf die medizinische Sicherheit der Klinik verzichten zu müssen.

Hintergrund „Weisse Liste“ und Krankenhausnavigator

Die „Weisse Liste“ ist ein Projekt der Bertelsmann-Stiftung. Strategische Partner und Co-Initiatoren der Weissen Liste sind die Dachverbände der größten Patienten- und Verbraucherorganisationen. Gemeinsam mit der AOK und der Barmer bietet es in einem Onlineportal einen bundesweiten Überblick über das Leistungsangebot von Kliniken und leistet Orientierungshilfe. Als Grundlage der dort veröffentlichten Bewertung dienen neben strukturierten Qualitätsdaten sowie der Auswertung der so genannten Routinedaten die Erfahrungen von Patienten, die diese während ihres Krankenhausaufenthalts gemacht haben und die im Rahmen einer großen Befragung zusammengetragen wurden. Die Ergebnisse werden u.a. auch im Krankenhausnavigator der AOK und der Barmer veröffentlicht. Detaillierte Informationen zu Ergebnissen und Methodik sind online unter https://www.weisse-liste.de/de/krankenhaus/krankenhaussuche/ nachzulesen.