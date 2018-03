Top Ausbildungsbetriebe 2017 stehen fest

Hüllhorst / Berlin. Vorgestern Abend wurden die besten Ausbildungsbetriebe des Jahres 2017 bekannt gegeben. Erstmalig verliehen wurde der Gesundheitspreis ,Ausbildung‘ der Techniker Krankenkasse. Den Rahmen für die Siegerehrung bot die Abendgala des 3. Deutschen Ausbildungsforums in Berlin. Füngers Feinkost strahlte an diesem Abend besonders: Das Unternehmen aus Oranienbaum wurde als bester Ausbildungsbetrieb in der Größenklasse 101 bis 500 Mitarbeiter ausgezeichnet und gewann zusätzlich den Gesundheitspreis ,Ausbildung‘. „Mit dem Ge- sundheitspreis ,Ausbildung‘ möchten wir darauf aufmerksam machen, dass Ausbildungsbetriebe möglichst frühzeitig und ganzheitlich die Gesundheit ihres Nachwuchses sichern und fördern sollten“, erklärte Jürgen Heidenreich von der TK in seiner Laudatio. „Füngers Feinkost ist ein Parade-Beispiel für die betriebliche Gesundheitsförderung speziell von Auszubildenden.“

In der Klasse bis 100 Mitarbeiter wurde die Select GmbH aus Bruchsal prämiert. Mit 1.194 Punkten erreichte der Personaldienstleister das bislang beste Ergebnis seit der Einfüh- rung des modifizierten Qualitätsmodells. Die Sparkasse Herford konnte sich bereits zum zweiten Mal die Trophäe in der Gruppe 501 bis 1.000 Mitarbeiter sichern. Damit stellte der Finanzdienstleister auch in der Re-Zertifizierung seine ausgezeichnete Ausbildungsarbeit wieder unter Beweis. In der größten Kategorie mit über 1.000 Mitarbeitern wurde Lenze SE geehrt. Die Erst-Zertifizierung im Jahr 2015 hatte dem Automatisierungsunternehmen Impulse zur Verbesserung seiner Ausbildungsqualität geliefert, um nun bei der Re-Zertifizierung den Pokal mit ins niedersächsische Aerzen zu nehmen. Insgesamt 19 Unternehmen waren für die Bestenehrung nominiert. Sie alle hatten in 2017 das Zertifizierungsverfahren zur Erlangung des Gütesiegels BEST PLACE TO LEARN durchlaufen und mit den Noten „gut“ bzw. „sehr gut“ abgeschnitten. Zusätzlich nahmen alle zertifizierten Ausbildungsbetriebe an dem Wettbewerb um den Gesundheitspreis ‚Ausbildung‘ teil. Nach einer Vorauswahl stellten die fünf nominierten Unternehmen ihre Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung ihrer Auszubildenden vor, auf de- ren Grundlage die Fachjury den Preisträger ermittelte. „Wir freuen uns sehr, mit dem Sonderpreis nun von neutraler Stelle bestätigt zu bekommen, dass wir mit dem Gesundheitsprogramm für unsere Auszubildenden das Richtige tun“, sagte Rainer Wiedemann, Personalleiter von Füngers Feinkost, als er auf der Bühne die Auszeichnung entgegennahm. Dank des Programms sei der Krankenstand unter den Auszubildenden in den letzten drei Jahren um drei Prozentpunkte zurückgegangen. „Mit 16 Jahren hat ein junger Mensch noch eine lange berufliche Reise vor sich“, so Wiede- mann. „Ich kann anderen Unternehmen nur empfehlen, ebenfalls früh anzufangen. Es lohnt sich.“ Über AUBI-plus Die AUBIplus GmbH ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Hüllhorst im Kreis Minden-Lübbecke in der Region Ostwestfalen. Die Gesellschaft wurde 1997 gegründet und agiert in der HR-Branche als Dienstleister für Recruiting, Zertifizierung und Qualifizierung. Über das Ausbildungsportal www.aubi-plus.de bringt AUBI-plus Unternehmen bzw. Hochschulen mit ausbildungs- bzw. studieninteressierten jungen Menschen zusammen. Kostenlos und registrierungsfrei haben die Jugendlichen Zugang zu rund 100.000 zu besetzenden Ausbildungs- und Studienplätzen, Jobs, Praktika, Trainee- und Absolventen- stellen. Daneben hält das Portal viele Informationen zu verschiedenen Berufen und Studiengängen sowie Tipps rund um das Thema Bewerbung bereit. Weiterhin unterstützt AUBIplus Unternehmen dabei, die Qualität ihrer betrieblichen Ausbildung weiterzuentwickeln: So führt AUBIplus Zertifizierungen von Ausbildungsbetrieben durch, vergibt das Gütesiegel BEST PLACE TO LEARN©, bietet Weiterbildungen für das Ausbildungspersonal in Betrieben an und richtet das Deutsche Ausbildungsforum (DAF) aus.