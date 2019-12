Tolle Platzierungen beim Bezirks – Kinderschwimmfest

Bad Driburg. Beim 32. Bezirks-Kinder-Schwimmfest am 17. November in Bad Driburg haben die Nachwuchsschwimmerinnen und -Schwimmer der DLRG Ortsgruppe Brakel wieder einmal ihr Können unter Beweis gestellt. Für die Ortsg ruppe gingen insgesamt 9 Teilnehmer im Alter von 6 bis 10 Jahren an den Start. Dabei erreichte in der Altersklasse der 6-jährigen Henrik Wiedemeier den 5. Platz. Benedikt Palm sicherte sich in der Altersklasse 7 mit 25 m Hindernisschwimmen und 25m Freistil den 6. Platz.

In der Altersklasse der 9-Jährigen erreichte Josefine Palm den 10. Platz. Auch den 10-jährigen gelang es, bei 25m Hindernisschwimmen und 25m Freistil zu beeindrucken. Moritz Helpenstein schaffte in dieser Altersklasse den 11. Platz, Ole Münstermann den 7. Platz und Nick Bernhardt erreichte den 5. Platz. Bei den Mädchen derselben Altersklasse schaffte es Jule Sofsky auf den 5. Platz, Kerstin Wiedemeier erreichte den 4. Platz. Katharina Sprenger sicherte sich den 1. Platz. hintere Reihe