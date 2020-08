TIVOLI Wunderland rüstet sich für das Final-Wochenende

Paderborn. Nachdem tausende Gäste über den Sommer das TIVOLI Wunderland besucht haben, steht nun das letzte Wochenende des temporären Freizeitparks an der A33 in Schloß Neuhaus an. „Vielen Familien konnten wir einen kleinen Ersatz für das beliebte Libori-Fest in Paderborn bieten“ sagt Bethel Thelen, 2. Vorsitzender des Schaustellervereins Paderborn. „Und für uns alle war es eine Chance, wenigstens einmal unsere Karussells und Imbissbuden in diesem Sommer aufzubauen.“

Vor allem über die große Anzahl an Fahrgeschäften haben sich die Besucherinnen und Besucher gefreut. „Die Bewertungen des TIVOLI Wunderland im Internet waren durchweg positiv. Gerade die Weitläufigkeit des Geländes und die fast schon mediterrane Anmutung durch Dutzende von Palmen hat den Besuchern gut gefallen“ so Thelen.

Um sich bei den Paderbornerinnen und Paderbornern zu bedanken, entfällt am Final-Wochenende der Eintritt von 2,50 Euro. „Durch diese Einladung zum freien Eintritt wollen wir uns bei allen Besuchern bedanken“ führt Bethel Thelen aus. Geöffnet ist das TIVOLI Wunderland von Donnerstag bis Sonntag in der Zeit zwischen 14 bis 21 Uhr.