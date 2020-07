Tivoli Wunderland offiziell eröffnet – Herbstlibori

Paderborn. Pünktlich um 15 Uhr wurde am Freitag, 10. Juli, in Paderborn-Schloß Neuhaus unmittelbar an der A 33 das Tivoli-Wunderland eröffnet. Auf fast 20.000 Quadratmeter locken auf dem Gartenschaugelände in dem bis zunächst bis zum 9. August geplanten Freizeitpark viele Attraktionen, die groß und klein begeistern werden.

Gerne hätten wir Libori gefeiert, so Bürgermeister Michael Dreier. Doch jüngst erst habe die NRW-Landesregierung in der neuesten Corona-Schutzverordnung Großveranstaltungen bis Ende Oktober verboten. Und deshalb müsse nach dem Lunapark und Libori nunmehr auch Herbstlibori abgesagt werden, so der Bürgermeister. Er freue sich darum umso mehr, dass mit dem Tivoli Wunderland ein Hoffnungsfunke am Horizont existiere. „In einem gemeinsamen Kraftakt haben viele dieses Projekt unterstützt und möglich gemacht“, so Bürgermeister Michael Dreier. Er dankte dem Paderborner Schaustellerverein, der die Idee dazu gehabt und in den letzten Tagen mit Hochdruck den Aufbau vorangetrieben habe. Sein Dank ging auch an die Fachämter der Stadtverwaltung, die die Baugenehmigung für das Tivoli-Wunderland mit viel Engagement möglich gemacht hätten. Er nannte dabei das Paderborner Stadtmarketing, insbesondere Marktmeister Matthias Amediek, das Bauordnungsamt, die Feuerwehr, das Stadtplanungsamt, das Straßen- und Brückenbauamt, das Ordnungsamt, das Amt für Umweltschutz und Grünflächen sowie den STEB und den ASP.

Ulrike Heinemann, Vorsitzende des Betriebsausschusses und Ausschusses für Märkte und Feuerwehr, wünschte den Schaustellern mit dem Tivoli Wunderland viel Erfolg und möglichst viele Besucher. „Paderborn zeige Mut in dieser schwierigen Zeit und das sei wichtig“, betonte Bundestagsabgeordneter Carsten Linnemann im Blick auf die Schausteller, die unter der Corona-Pandemie besonders leiden. Hans-Otto Bröckling, Vorsitzender des Paderborner Schaustellervereins, lud zu einem Besuch ins Tivoli Wunderland ein: „Hier genießen Sie Urlaub ohne Reisekosten“.

Mit dabei sind viele Attraktionen: Die „Crazy Mouse XL“ bietet Achterbahn Spaß für die ganze Familie. Mit Tempo, Steilfahrten und Kurven, wird jede Fahrt zu einem rasanten Erlebnis. Wer den Nervenkitzel in der Höhe liebt, kommt mit „Jekyll & Hyde“ auf seine Kosten. In 42 Meter Höhe werden die Besucher mit einer Spitzengeschwindigkeit von 130 km/h in die Höhe befördert.

Etwas ruhiger, aber dennoch hoch hinaus geht es mit dem Kettenflieger „Sky Dancer“ zu einem sanften und unvergleichlich schönen Flugerlebnis in etwa 50 Meter Höhe. Als Hoch- und Rundfahrgeschäft bietet „Mr. Gravity“ mit seiner 90 Grad steilen Fahrweise ein vollkommen anderes Fahrerlebnis, dass die Besucher bis zu 18 Meter in die Höhe rotiert.

Auch mit dem Fahrgeschäft „Rocket“ fliegen die Fahrgäste mit der Gondel in 25 Meter Höhe. Die frei schwebende Sitzposition und die in zwei Richtungen rotierende Gondel geben dem Flug zusätzlich einen besonderen Kick. Die Kombination aus gemütlich und actionreich bietet das Fahrgeschäft „Heroes“. Mit 22 Umdrehungen pro Minute wird auch hier jede Fahrt zu einem einmaligen Abenteuer.

Wer selber gern am Steuer sitzen möchte, kann das im Tivoli-Wunderland auch tun. Der Autoscooter „Lowrider“ bietet mit seinen 26 Autos einen garantierten Fahrspaß. Neben diesem Klassiker darf natürlich mit dem Musik-Express ein anderer nicht fehlen. Hier können die Gäste des Freizeitparks eine schnelle und erstklassige Berg- und Talfahrt erwarten.

Urlaubsfeeling und jede Menge Unterhaltung bietet „Viva Cuba“ auf vier Etagen mit 39 Spielen. Freuen kann man sich auf einen Wasserparcour, Drehscheiben, Wackeltreppen, eine extra hohe Kirchturmrutsche und noch vieles mehr. Die 35 Meter lange „Tivoli-Rutsche“ verspricht für alle kleinen und großen Besucher ein einmaliges Rutschvergnügen.

Auch an die kleinen Gäste des Freizeitparks ist gedacht. So können im „Ottifanten“ Flieger die Kinder einen großartigen Wellenflug erleben, der sie mit Kinderliedern die Fahrt über begleitet. Im Rundfahrgeschäft „Timmys Zeitreise“ können die Kinder in unterschiedlichen Fahrzeugen die Fahrt erleben und dabei auch sprechende Hupen bedienen. Austoben, klettern, rutschen und verstecken können sich die Kleinsten in der Dschungel-Erlebniswelt des Geschäftes „Wild Kids“. Auch der „Kinder-Traum“ ist ein aufregendes Fahrzeugkarussell, das die Kinder mit Freude besuchen werden. In der Gunst der Jüngsten dürfte auch das „Bungee Trampolin“ stehen. Hier können sich die kleinen Gäste nochmal auspowern und zeigen, wie hoch sie springen können.