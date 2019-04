Tipps und Trends für die Saison 2019

Hamm. Von Freitag, 12. April bis Sonntag, 14 .April 2019 erleben wintermüde Besucher im Maxipark einen abwechslungsreichen Markt, der erste Frühlingsgefühle aufkommen lässt.Die rund einhundertachtzig Aussteller bieten einen bunten Mix an außergewöhnlichen Angeboten und Neuheiten, geben Tipps und zeigen die neuesten Trends für die Saison 2019. Das breite Angebot spannt den Bogen von landwirtschaftlichen Produkten ,Tipps zur Grün-und Blumenpflege bis hin zu frühlingshaften Deko-Ideen. Der „Holzwurm“ Günther Ring und sein Team bietet zum Beispiel farbenfrohe Dekoartikel für die gute Sache.

Der Roruper ist Holzwurm aus Leidenschaft bietet passend zur Saison große und kleine Blumen, die auch noch lange bis in den Sommer ihre Blüten nicht verlieren. Andere Frühlings – Dekos, die auch aus Holz gefertigt sind, werden einmal mehr von dem Künstler Arnhold Burmeister präsentiert. Der zeigt auf der Wiese mit seinen auffälligen Figuren, was er mit einer Kettensäge kann. Zur Freude der Besucher fertigt der Holzbildhauer große und auch kleine Skulpturen täglich vor Ort.

Am Stand der Familie Kenzler kann jeder Besucher selbst aktiv werden, hier können Osterhasen für das bevorstehende Fest gefertigt werden. Doch es ist nicht nur die vielseitigen und umfangreichen Angebote, die die Besucher in Scharen anlockt. Auch die um fangreiche kulinarische Auswahl zum Schlemmen bietet den Besuchern eine willkommene Abwechslung. Der Duft von Brot und Backwaren weht durch den Park, Imker geben gerne Infos zu den vielfältigen Anwendungen ihrer Hong- Sorten und selbstverständlich bieten zahlreiche Händler auch Käse-, Wurst- und leckere Fischspezialitäten zum Kauf an. Am Stand von „Veggi & More“ können sich Interessierte nicht nur über eine gesunde Abwechslung freuen, sondern sich auch über die Möglichkeiten einer pflanzlichen Ernährung informieren.

Der Messerschleifer ist außerdem vor Ort, um die wichtigsten Geräte für einen gelungenen Grillabend zu schärfen. Der Frühjahrsmarkt im Maximilianpark ist von Freitag,12. April bis Sonntag, 14. April 2019 , täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 6 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Kinder und Familien zahlen 15 Euro.

Für Inhaber der Maxipark – Jahreskarte ist der Eintritt frei. Die RUHR.TOPCARD gilt mit einer Zuzahlung von 1 Euro/Erwachsener. Die Jahreskarten der Park – Kooperation gelten an diesem Wochenende nicht. Weitere Informationen gibt es direkt im Maximilianpark, Telefon 02381/98210 – 0, unter www.maximilianpark.de oder über Facebook.