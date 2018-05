Timo Siebert neuer Kaufmännischer Direktor

Gütersloh/Paderborn. Die Kliniken des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Gütersloh und Paderborn haben bald einen neuen gemeinsamen Kaufmännischen Direktor. Timo Siebert (39) aus Ascheberg wird zum 1. November 2018 Nachfolger des langjährigen Kaufmännischen Direktors Reinhard Loer, der dann in den Ruhstand gehen wird.

Timo Siebert stammt gebürtig aus Kassel, wohnt mit seiner Familie in Ascheberg, er ist studierter Volkswirt und war zuletzt Personalleiter der hessischen Vitos Riedstadt gGmbH und der Vitos Heppenheim gGmbH, die in Südhessen mehrere Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie betreiben.

Reinhard Loer ist schon seit 1975 beim LWL tätig, seit 1999 ist er Kaufmännischer Direktor des Klinikums in Gütersloh, 2002 übernahm er die selbe Position auch in der LWL-Klinik Paderborn.

Zu den größten Herausforderungen und Leistungen in seiner Amtszeit gehören unter anderem die Umstruktuierung des LWL-Klinikums zu einem regionalen Versorungszentrums, der Aufbau des Zentrums für Altersmedizin, die Neubauten für die Allgemeinpsychiatrie und für die Bernhard-Salzmann-Klinik sowie die Generalsanierung der LWL-Klinik Paderborn.

Hintergrund:

Das LWL-Klinikum Gütersloh – Kooperationspartner der Universität Bielefeld – ist ein differenziertes Behandlungszentrum mit 429 Betten in den Kliniken Allgemeine Psychiatrie und Psychosomatik, Sucht, Gerontopsychiatrie, Innere Medizin, Neurologie und den angeschlossenen Tageskliniken, mit 127 Plätzen medizinische Rehabilitation und 44 Pflegeplätzen, sowie ausgebauten ambulanten Angeboten.