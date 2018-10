Tierpark-Kalender 2019 und Memo-Spiel jetzt erhältlich

Mit neuen Motiven aus dem Tierpark Olderdissen

Bielefeld. Der Kalender zeigt in 2019 neue Motive aus dem Tierpark Olderdissen von der Bielefelder Fotografin Sarah Jonek. Die Stadtwerke Bielefeld Gruppe als Herausgeber spendet pro verkauften Kalender sechs Euro an den Tierpark Olderdissen. Der Kalender 2018, auch mit Fotos aus dem Tierpark, hatte insgesamt 6.174 Euro für das Wolfsgehege im Tierpark eingebracht. Auch der Erlös aus dem neuen Kalender soll in das Wolfsgehege fließen. Ab sofort gibt es den Kalender 2019 in vielen Verkaufsstellen. Weil die Motive so schön sind, gibt es neben dem Kalender jetzt auch ein jahresunabhängiges Memo-Spiel zum Anfassen. Auf 2 x 24 Karten ist der Tierpark nun auch zu Hause für die Kleinen spielbar.

Die Fotografin Sarah Jonek ist überzeugte Bielefelderin, eine große Naturliebhaberin und begeisterte Tierfreundin. Besonders die Wolfsfamilie, der verspielte Vielfraß oder die neugierigen Esel haben es ihr diesmal angetan und finden im Kalender und im Memo-Spiel Platz.

Ab sofort erhältlich

Der Kalender kostet 9,90 Euro und ist ab sofort im Kundenzentrum Jahnplatz Nr. 5, im ServiceCenter moBiel im Stadtbahntunnel Jahnplatz, im Foyer des Stadtwerke-Hochhauses, im Tierpark-Shop, in der Tourist-Information im Neuen Rathaus sowie in den Geschäftsstellen der Neuen Westfälischen und des Westfalen-Blatts erhältlich. Das Memo-Spiel gibt es für 4,90 Euro im Kundenzentrum Jahnplatz Nr. 5, im ServiceCenter moBiel und im Tierpark-Shop.

Heimat-Tierpark Olderdissen

Der Heimat-Tierpark Olderdissen ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in Bielefeld – hier sehen viele Kinder zum ersten Mal einen Fuchs oder einen Uhu live und in Farbe. Bundesweit ist der Heimat-Tierpark Olderdissen der einzige Zoo dieser Größenordnung, der keinen Eintritt erhebt und rund um die Uhr zugänglich ist. Ein Konzept, das Erfolg zeigt: Jährlich kommen ca. 400.000 Besucher, um die heimische Natur und deren Tiere zu sehen, zu erleben und zu begreifen.