Tierische Tröster im Rettungswagen

Kreis Herford. Eine Fahrt im Rettungswagen ist vor allem für Kinder ganz besonders aufregend und oft mit Angst und Sorge verbunden. Seit vielen Jahren gibt es in den Rettungswagen der Kreis-Rettungswachen Vlotho und Spenge deshalb eine Kuscheltier-Schublade. Darin befinden sich nun viele süße Bären, Hunde, Schafe und Alpakas. Sie werden an Kinder weiter gegeben, die entweder selbst transportiert werden müssen, oder eben davon betroffen sind, weil Mama, Papa oder ein anderen Angehöriger im Rettungswagen transportiert werden muss. „Neben dem körperlichen Schmerz ist es für die Kinder auch seelisch nicht einfach, wenn sie mit dem Rettungswagen mitfahren müssen.

Unser Personal ist gut geschult mit dem Umgang mit Kindern, aber so ein Kuscheltier kann am Ende niemand ersetzen“, erklärt Kreisdirektor Markus Altenhöner, der zudem der Volksbank Spenge herzlich für das Sponsoring dankt. Um die 80 Kuscheltiere gehen in diesem Jahr an die Rettungswache Spenge. Der Vorrat reicht dann wieder für ein Jahr. „Die Tiere kommen bei Kindern richtig gut an helfen uns, ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, ergänzt Tobias Nienaber, Leiter der Rettungswache Spenge. Er und sein Team hatten im vergangenen Jahr über 3000 Einsätze mit dem Rettungswagen, in Vlotho sind es fast genau so viel. Jeden Monat müssen 10 bis 15 Kinder mit dem Rettungswagen mitgenommen werden. „Wir unterstützen die Kuscheltier-Aktion gerne, weil wir dazu beitragen können, dass die Kinder in einem sehr stressigen Moment Trost erhalten“, so Volker Stein von der Volksbank-Geschäftsstelle in Spenge.