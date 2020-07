Tiere in Hitze und Trockenheit

Paderborn. Am Dienstag, 21. Juli, werden im Naturkundemuseum im Neuhäuser Marstall um 10.30 Uhr wieder zwei Kurzfilme aus dem Bestand des Kreismedienzentrums Paderborn gezeigt. Diesmal geht es um Tiere, die unter extremen Hitze- und Trockenheitsbedingungen leben können. Am Beispiel des Dromedars und einiger weiterer sehr unterschiedlicher Wüstenbewohner wird gezeigt, wie sich Umweltfaktoren und Körperbau bzw. Verhalten gegenseitig bedingen.

Im zweiten Film geht es speziell um Skorpione – eigentümliche Gliederfüßer, die durch ihre großen Kieferscheren und den Giftstachel am Körperende unverwechselbar sind. Die Einzelgänger meiden das Tageslicht und begeben sich erst in der Dämmerung auf Beutejagd. Das Gift ihres Stachels ist in der Regel mit dem einer Biene vergleichbar. Für den Menschen tödlich sind nur wenige Arten.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 05251 / 88 11042.

Die Veranstaltung findet auf Einladung des Projektes „BETAGT“ des Wohnheims St. Marien (Paderborn-Schloß Neuhaus) statt. Eingeladen dazu sind vor allem Seniorinnen und Senioren, aber auch alle anderen Interessenten sind herzlich willkommen.