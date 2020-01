Tickets für Sonderfahrten von Oldtimerbahn und Sparrenexpress seit 13. Januar erhältlich

Bielefeld. Fans von moBiel – Oldtimerbahn und Sparrenexpress aufgepasst: Am Montag, 13. Januar,startet der Vorverkauf für die Fahrten im Jahr 2020. Ob Drink & Drive -Tour im Sparrenex-press oder The menfahrt– von Lesung über Comedy bis Musik- in der Oldtimerbahn: Für bestimmte Themen und Termine sind die Tickets schnell vergriffen. Rechtzeitiges Kümmern empfiehlt sich also.

Erhältlich sind die Karten im moBiel-Ser vicecenter in der Stadtbahnhaltestelle Jahnplatz oder im Kundenzentrum der Stadtwerke Bielefeld Gruppe, dem Jahnplatz Nr. 5. Unter mobiel.de/aktuelles/veranstaltungskalender finden sich Informationen zu allen für das neue Jahr geplanten Fahrten. Auch die Termine für Betriebshofführungen und das beliebte Mr. X – Spiel gibt es dort.