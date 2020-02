THÖNE Metallwaren ergänzt Seppeler Gruppe aus Rietberg

­­

Salzkotten. Zum 1. Januar 2020 hat die Seppeler Gruppe aus Rietberg die THÖNE Metallwaren GmbH & Co. KG aus Salzkotten übernommen. Das inhabergeführte Unternehmen blickt auf eine fast 85-jährige Firmengeschichte in dritter Generation zurück. Neben der Produktion von Gitterrosten und Stahltreppen betreibt THÖNE Metallwaren eine eigene Feuerverzinkerei. Das Industrieunternehmen ergänzt nun mit allen 80 Beschäftigten das Leistungsspektrum der Seppeler Gruppe, die damit auf rund 1.500 Mitarbeitende und 15 Standorte in Deutschland und Polen wächst. Mit diesem strategischen Schritt hat die Familie Thöne den Fortbestand des Unternehmens langfristig gesichert. Die Seppeler Gruppe wird am Firmensitz in Salzkotten investieren und ihn als Standort in Ostwestfalen weiterentwickeln.

Für kleinere und mittelständische Unternehmen (KMU) wird es zunehmend schwieriger, die Flut an Auflagen zu erfüllen, die beispielsweise im Zuge von Normierungen, EU-Regularien oder rund um Arbeitsschutz und Sicherheit anfallen. „Mir und meiner Familie war es immer wichtig, das Unternehmen zukunftsfähig und wirtschaftlich solide aufzustellen“, so die ehemalige Geschäftsführerin Astrid Thöne, „wir wollen unseren Mitarbeitenden und unseren Kunden eine langfristige Perspektive bieten. Das ist uns jetzt mit der Übergabe an die Seppeler Gruppe gelungen!“, so Thöne weiter.

Zur Seppeler Gruppe zählen neben der Feuerverzinkung auch Nasslack- und Pulverbeschichtungsbetriebe sowie Fertigungsbetriebe für Behältertechnik und Gitterroste inklusive einer umfangreichen Palette an Zusatzleistungen. Aktuell wird die THÖNE Metallwaren schrittweise in die Seppeler Gruppe integriert.

THÖNE Metallwaren hat sich über Jahrzehnte u. a. im Industrieverband Feuerverzinken e.V., im Industrieverband Gitterroste und im Bereich der qualifizierten Ausbildung von Nachwuchskräften im BANG®-Netzwerk engagiert.

„Ich freue mich, die THÖNE Metallwaren in eine solide Zukunft überführt zu haben. Mit der Seppeler Gruppe habe ich dafür den bestmöglichen Partner gefunden. Mein Dank gilt dem gesamten THÖNE-Team und allen Geschäftspartnern für das große Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. Nach über 20 Jahren in verantwortungsvoller Position im Unternehmen war dies keine leichte, aber eine unternehmerisch sinnvolle Entscheidung“, erläutert Astrid Thöne den Verkauf des Familienunternehmens THÖNE Metallwaren.