Themenführung „Pest und Plagen in Minden“

Themenführung in Minden – Samstag, 04.07.2020 – 17:00 Uhr

Minden Was tun die gegen die Pest? Gästeführer Matthias Meckes wird in ca. 90 Minuten spannende Fakten zum Thema „Pest und Plagen“ in Minden in einem neuen Führungsformat vorstellen. Die Schwerpunkte der Führung liegen u.a.in der Rolle der Weser, des Stadtbachs und der Bastau sowie der in der mittelalterlichen Vorstellung von Krankheitsübertragung. Weitere Punkte sind das Apotheken-Wesen, der Unterschied zwischen Bader, Heiler, und Chirurg.

Treffpunkt der Führung ist am Samstag, 04. Juli 2020 an der Rathauslaube, die Kosten betragen 5,00 € pro Person.

Führung finden unter den aktuellen Abstands- und Hygienestandards statt.

Daher ist eine Anmeldung unter Angaben der persönlichen Daten bei der Minden Marketing GmbH unter 05 71/8 29 06 59 notwendig.

