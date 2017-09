Theaterkurse für Kinder in den Herbstferien im Trotz-Alledem-Theater

Bielefeld. Das Trotz-Alledem-Theater bietet in den Herbstferien wieder Theaterkurse für Kinder an. In der ersten Woche der Herbstferien (Mo. 23.10. – Fr. 27.10.17) steht der Theaterkurs für Kinder von 6 bis 10 Jahren unter dem Motto „Hans im Glück“. Wir wollen uns anhand des Märchens mit dem Thema Glück beschäftigen. „Was ist Glück?“ „Ist Glück für jeden gleich?“ „Kann man Glück teilen?“ Theaterübungen und – spiele stehen genauso auf dem Programm wie Basteln, Malen und ein gemeinsames Frühstück jeden Tag. Zum Abschluss werden wir in einem Theaterstück unseren „Hans im Glück“ allen Eltern, Großeltern, Geschwistern und Freunden auf der Bühne im Trotz-Alledem-Theaters präsentieren.

In der zweiten Woche der Herbstferien dreht sich der dreitägige Theaterkurs für Kinder von 10 bis 14 Jahren um die Frage „Was ist Glück?“. Für die einen ist das große Glück der Lottogewinn. Für andere ist es die Erfüllung eines Lebenstraums – ob Fallschirmsprung oder eine Reise um die Welt. Wieder andere erfreuen sich an jedem Tag, an dem die Sonne scheint oder an dem sie mit lieben Menschen zusammen sind. Wir werden nach einem gemeinsamen Frühstück in Rollenspielen, Improvisationen und szenischem Spiel uns auf die Suche nach den dem Glück begeben und uns ein kleines Theaterstück ausdenken, das wir am Ende der Woche Eltern, Geschwistern und allen Interessierten auf der Bühne im Trotz-Alledem-Theater zeigen.

Die Termine: „Hans im Glück“ Mo. 23.10. – Fr. 27.10.17 täglich von 9.00 bis 13.00 Uhr, Fr. 27.10.17 um 18.00 Uhr Aufführung. Teilnahmegebühr 100,00 € inkl. Frühstück. // „Was ist Glück?“ Mo. 30.10.17 und Do. 02.11.17 und Fr. 03.11.17 jeweils von 9.00 bis 14.00 Uhr; Fr. 03.11.17 um 18.00 Uhr Aufführung. Teilnahmegebühr 60,00 € inkl. Frühstück.

Eine Anmeldung ist ab sofort möglich Tel. 0521-133991 oder info@trotz-alledem-theater.de