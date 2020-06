Theaterangebote für Kinder und Jugendliche

Bielefeld. Auch wenn Corona natürlich so manches durcheinander gewirbelt hat, freut sich das Theaterlabor doch, dass es in der Zeit geschafft hat, trotzdem weiter mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten.

Bis zu den Sommerferien bietet das Theaterlabor weiterhin jeden Dienstag und Donnerstag Online-Impro-Theater für Kinder an. Hannah Löwer und Tjerk Weber denken sich schon seit mehr als 10 Wochen immer neue Themen aus und spielen für und mit den Kindern. Sie freuen sich weiterhin über neue Gesichter. Ab den Sommerferien geht es dann auch vorsichtig und unter Einhaltung aktueller Hygiene- und Abstandsregeln im Theaterhaus weiter.

Auf ins Abenteuerland

Theaterlabor – Sommertheater für Kinder (8 bis 12 Jahre)

30.06 + 02.07.2020 und 07.07.+ 09.07.2020 (Dienstags & Donnerstags)

jeweils von 10-14 Uhr

im Theaterhaus TOR 6

Komm mit uns in die grüne Smaragdstadt. Voller Abenteuer, Spaß und Leichtigkeit. Du wolltest schon immer mal fliegen – kein Problem. Du wolltest mal mit einem Löwen sprechen – auch das ist möglich! Hast du noch nie einen Blechmann gesehen – dann wird es Zeit! Zusammen entwickeln wir eine märchenhafte Geschichte, spielen viele Spiele und entdecken neue Welten. Wir spielen zusammen und nichts hält uns auf! Sei dabei! Wir freuen uns auf dich und deine Einfälle!

Anmeldung bis zum 22.6.2020 unter: stefanie.taubert@theaterlabor.de

Theater Jetzt! wird gefördert durch das Paritätische Jugendwerk mit Mitteln des Kinder- und Jugendförderplans NRW. Zusätzlich unterstützt die Sparkasse Bielefeld die Kinder und Jugendarbeit des Theaterlabors.

Mehr Informationen dazu finden sich auf unserer Internetseite www.theaterlabor.de .

Wünsch dir was!

Theaterlabor – Sommertheater für Jugendliche (13 bis 18 Jahre)

29.06. + 01.07.2020 und 06.07. + 08.07.2020 (Montags & Mittwochs)

jeweils von 10-14 Uhr

im Theaterhaus TOR 6

Schluss jetzt mit digitalen Treffen! Wir wollen euch live und in Farbe auf unserer Bühne sehen. Wir machen alles, was ihr euch wünscht – naja fast alles. Aber jetzt mal im Ernst: Was fehlt euch zu eurem Glück? Mut, Verstand, ein Herz? Gemeinsam gehen wir auf Entdeckungsreise in eure Wunschwelt. Wir treffen uns in einem

Abenteuerland wieder, das ihr nach Lust und Laune gestalten könnt. Seid dabei! Wir freuen uns auf euch und eure Ideen!

Anmeldung bis 22.6.2020 unter: stefanie.taubert@theaterlabor.de



Theater Jetzt! wird gefördert durch das Paritätische Jugendwerk mit Mitteln des Kinder- und Jugendförderplans NRW. Zusätzlich unterstützt die Sparkasse Bielefeld die Kinder und Jugendarbeit des Theaterlabors.

Mehr Informationen dazu finden sich auf unserer Internetseite www.theaterlabor.de

Online-Improtheater für Kinder! Live! Von Zuhause aus

Hannah Löwer (vom Kinderclub) und Tjerk Weber machen Improtheater für Kinder!

Mit Hilfe einer App namens „ZOOM“ machen wir Theater für und MIT euch, ihr seid live dabei und könnt mit den Schauspielern reden und das Theaterstück selbst mitgestalten. Auch könnt ihr als Zuschauer euch untereinander unterhalten, denn ihr könnt euch alle währendessen sehen!

Wann?

Immer dienstags und donnerstags um 15 Uhr

Einlass ist 14:45 Uhr

Wie?

Ihr braucht ein internetfähiges Gerät wie einen Laptop, Computer oder ein Handy, mit Kamera und Mikrofon (haben ja eigentlich die meisten Geräte) und möglichst stabiles Internet.

Ihr braucht vielleicht einen Erwachsenen, der euch beim einrichten hilft.

Ihr braucht einen wachen Kopf, denn während des Spiels sind eure Ideen gefragt.

Einfach unter: stefanie.taubert@theaterlabor.de anmelden, dann bekommst du den jeweiligen Zugangscode per Mail zugeschickt und kannst dich damit an den Tagen einfach

ab ca. 14.45 Uhr in die Zoom-Konferenzen einwählen. Ab 15 Uhr starten Hannah und Tjerk mit dem Improtheater, ca. 60 min lang.

Ist es leicht?

JA!

Es ist tatsächlich nicht schwer, wir haben es bereits ausprobiert, die Qualität ist besser als bei Skype. Es ist wirklich sinnvoll, beim ersten Mal etwas früher (14:45 Uhr) da zu sein, um die Technik kennenzulernen.