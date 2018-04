Theater, Musik und Leidenschaft

. Hardy Krüger Jr., Mathias Richling oder Heinrich Schafmeister sind nur einige der Künstler, die in der kommenden Spielzeit 2018/19 auf der Bühne im Theater im Park stehen. Zahlreiche aus Film und Fernsehen bekannte Schauspieler spielen in Bad Oeynhausen. So vielseitig wie die Ensembles sind auch die Stücke. Von Komödien über Dramen bis hin zu Tanztheater für die ganze Familie werden alle beliebten Genres abgedeckt. Gleich zu Beginn der Spielzeit steht mit Footloose das erste Highlight an. Zum 20. Geburtstag das Broadwayklassikers ist das Musical erstmals in Deutschland zu sehen. Oliver Mommsen hat sich in Bad Oeynhausen bereits mit gefeierten Vorstellungen in die Herzen der Zuschauer gespielt. In Tanzstunde spielt er an der Seite von Tanja Wedhorn einen Autisten, der das Tanzen lernen möchte.